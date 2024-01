Esports, Lando Norris ottiene nuovi fondi per i suoi Quadrant

L'organizzazione esports e gaming fondata da Lando Norris, Quadrant, ha comunicato di aver concluso un round di investimenti che ha permesso loro di raccogliere una quota pari a sette cifre per alimentare la sua crescita. L'azienda ha anche annunciato che William Jonathan Lenney, noto come WillNE, sarà un nuovo co-proprietario dei Quadrant.

Lando Norris, dalla F1 agli esports con i Quadrant

Dopo le partnership con Jbl Quantum e Scuf e la nomina a squadra partner delle Halo Championship Series, i Quadrant hanno adesso chiuso un round di investimenti che porterà nuova liquidità all’organizzazione. Fondata nel 2020 dal pilota di Formula 1 britannico della McLaren Lando Norris, in questi quattro anni l’organizzazione non solo ha iniziato a competere su Halo e Fortnite ma ha anche creato linee di merchandising e contenuti che rispecchiano sì l’attenzione nel settore degli esports ma associandosi anche ad abbigliamento e intrattenimento. Nonostante non sia stata divulgata la cifra esatta, i Quadrant hanno affermato nel comunicato che si tratta di un numero a sette cifre, quindi compreso tra 1 e 10 milioni di dollari. I nuovi arrivi di liquidità saranno fondamentali per “finanziare l’espansione delle attività, insieme alla creazione di una piattaforma di abbonamento per coinvolgere tifosi e appassionati”.

Un nuovo innesto

Oltre agli investimenti c’è un’altra novità per i Quadrant. L’organizzazione ha annunciato l’ingresso come co-owner del noto youtuber WillNE. Jonathan Lenney, questo il suo nome all’anagrafe, è noto per i suoi video con sfide e contenti vari che fino a questo momento gli valgono 5 milioni di iscritti su Youtube. “Sono stato un fan dell’organizzazione fin dalla sua nascita e ho intenzione di dare il mio contributo per portare Quadrant a un livello superiore”. Lando Norris, fondatore di Quadrant, ha commentato: "Quadrant sta diventando sempre più forte ed è così elettrizzante per me vedere la squadra crescere e creare momenti fantastici per i fan anno dopo anno. Questo annuncio è un ottimo modo per iniziare il 2024, permettendoci di potenziare l'azienda e darci la migliore possibilità di realizzare le nostre ambizioni future".