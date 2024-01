FC Pro: gioia Obrun, Antonini eliminato

Bicchiere mezzo pieno per gli italiani impegnati in FC Pro, competizione di EA Sports FC 24 che sta andando in scena a Londra. Niente da fare per Gabriel Antonini di Eko e Udinese, eliminato dalla competizione nella fase a gironi. Bilancio positivo, al contrario, per Francresco “Obrun” Tagliafierro che stacca il pass per i Playoff.