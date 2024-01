Medvedev si affida ai videogiochi per dimenticare Sinner

Il progetto esports di Medvedev

Un Daniil Medvedev sicuramente deluso e che forse deve ancora metabolizzare la sconfitta. Tra i vari messaggi di incoraggiamento prima della finale contro Sinner, su X (il vecchio Twitter, ndr) è spuntato anche quello degli M80. In molti, infatti, non sanno che l’attuale numero 3 del ranking ATP è anche il co-proprietario dell’organizzazione esports. Nel novembre del 2023, Medvedev ha preso la decisione di investire in M80 e non è un caso che tra i titoli di punta dell’organizzazione ci sia Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft al quale il “Polpo” è particolarmente affezionato.

Rainbow Six una passione

A Medvedev, in ogni caso, non è bastata la spinta dei suoi tifosi e della community di Siege per portare a casa il trofeo. Il russo, però, sui social ha ringraziato tutti: “Grazie a M80 e alla community di Rainbow Six – si legge sul suo profilo X -, non vedo l’ora di godermi qualche giorno di gioco”. Un modo come un altro per sciogliere la tensione di due settimane costantemente con il vento in faccia e tuffarsi nei prossimi tornei.