EA Sports FC 24: spazio alla promo della Champions League

Ultimi scampoli di Team of the Year in EA Sports FC 24. Le carte Toty, infatti, sono pronte a far spazio a quelle legate alle competizioni Uefa: Champions League, Europa League e Conference League. Il countdown è già partito e con le fasi ad eliminazione diretta, che partiranno proprio nel mese di febbraio, la stagione calcistica si prepara ad entrare nel vivo. EA Sports FC 24, intanto, non resta a guardare e lancerà proprio venerdì 2 febbraio la nuova promozione Road to the Final in Ultimate Team. Ma cosa devono aspettarsi i giocatori da questo evento? Ecco una panoramica di ciò che verrà introdotto nel videogioco.