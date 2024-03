Usain Bolt ci prende gusto: un altro italiano per la sua organizzazione

Quella che sembrava una semplice indiscrezione, alla fine si è rilevata veritiera. Ci sarà un altro italiano oltre Edoardo “T3b” Treglia nella Europe League di Rainbow Six Siege. Lorenzo “Lollo” Masuccio, player con un passato nei Mkers dei miracoli, firma con i Wylde Esports e diventa il secondo player italiano nella Europe League di Rainbow Six. Nel suo curriculum già una partecipazione al Six Invitational del 2021 e diverse esperienze in Tier 2 sempre con l’organizzazione italiana. Presto, dunque, vedremo all’opera un duo tutto in salsa romana nel Gotha di Siege.