EA Sports FC 24 tra i titoli della Esports World Cup

Il successo dell’FC Pro è stato solo l’inizio. Perché oltre alle competizioni nazionali, con la nostra eSerie A che sta per entrare nella sua fase più calda, il calendario competitivo di EA Sports FC 24 sarà intenso fino al termine della stagione. Non ci sarà spazio solo per eChampions League, FC Pro World Championship e UEFA eEuro 2024. EA FC 24, infatti, sarà tra i titoli dell’Esports World Cup che andrà in scena quest’estate a Riyadh in Arabia Saudita.