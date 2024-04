Juventus, nuova collaborazione esports con gli Optic

Una delle più importanti organizzazioni esports del Nord America, gli Optic Gaming, presente anche nel settore dell’intrattenimento e del lifestyle, ha annunciato una nuova prestigiosa collaborazione con il club di calcio della Juventus. L’obiettivo delle due realtà è di sfruttare le loro storie di lunga data nei rispettivi settori come organizzazioni di livello mondiale, sia nelle competizioni che nella creazione di contenuti e nel coinvolgimento delle proprie community, per colmare il divario tra gli sport tradizionali e gli esports e unire due fanbase di portata globale.

Gli elementi chiave della collaborazione

Hector Rodriguez, Ceo di Optic Gaming, ha dichiarato: "Optic e Juventus sono costruite su basi diverse, ma condividiamo i valori nel modo in cui competiamo e promuoviamo le comunità con passione e coinvolgimento senza pari. Non vediamo l'ora di rendere questa partnership una partnership che unisca le persone, porti più tifosi nel GreenWall, elevi la Juventus e renda Optic un'organizzazione più globale che mai". Gli elementi chiave della partnership tra Optic e Juventus (che vanta già una collaborazione importante in Italia con i Dsyre) comprenderanno collaborazioni sui social media, lanci periodici di merchandising in edizione limitata a marchio congiunto e contenuti video. Ma anche eventi dal vivo con concorrenti e influencer famosi di entrambe le organizzazioni. Gli eventi dal vivo, sia nel mondo del calcio che in quello degli esports, saranno inoltre arricchiti da attivazioni in loco da parte di ciascun brand con un supporto e una collaborazione costanti, anche nelle competizioni.

Un weekend da Juventus per gli Optic

Per celebrare l’inizio della collaborazione questo fine settimana quattro creator del network Optic, l'icona di Call of Duty Seth "Scump" Abner, il Ceo di Optic Hector "H3CZ" Rodriguez, l'ex professionista di Call of Duty Anthony "Methodz" Zinni e il talent Davis "Hitch" Edwards, saranno a Torino, in Italia. Il quartetto si immergerà nell'atmosfera juventina con accesso esclusivo all'Allianz Stadium, allo Juventus Training Center e allo Juventus Creator Lab. I tifosi potranno vedere il dietro le quinte e i contenuti video della giornata sui social media di tutti e quattro mentre celebrano il lancio della partnership e assistono a una partita della Juventus. Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus Football Club: "Vediamo che il calcio e il gaming continuano a essere un naturale punto di intersezione culturale. Optic è un pioniere nel suo settore, ha uno spirito vincente e ha giocatori e influencer di fama mondiale legati ad alcuni dei titoli di gioco più popolari del pianeta. Questa è un'opportunità unica per innovare insieme e portare qualcosa di più a entrambi i gruppi di fan".