L'organizzazione di De Rossi e Florenzi punta ancora sull'esports

Mkers cerca la scalata oltreoceano. Dopo sei mesi in silenzio e con diversi addii dolorosi, come quello di Daniele “Prinsipe” Paolucci, l’organizzazione italiana cerca ulteriore fortuna negli Stati Uniti con un nuovo roster di Rainbow Six. Del resto, lo sparatutto tattico di Ubisoft ha portato tanta fortuna. Non solo per le tante vittorie in Italia tra PG Nationals e Italian Cup, ma soprattutto per la partecipazione al Six Invitational 2021, competizione regina dell’esports di Siege.