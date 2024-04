Medvedev, l'esports regala soddisfazioni: ecco il motivo

È arrivato quel momento dell’anno dove Daniil Medvedev si guadagna le luci della ribalta, ma non per i risultati sul campo da tennis. Il tennista russo, nonostante la vittoria nel Master 1000 di Roma nella scorsa stagione, non è esattamente un’amante della terra rossa. L’eliminazione nei quarti di finale a Montecarlo per mano del connazionale Karen Khachanov ne è la dimostrazione. Medvedev, però, può consolarsi con i videogiochi e soprattutto con l’esports. Da diverso tempo, infatti, è coproprietario di un’organizzazione chiamata M80 che si è appena qualificata al Blast Major di Rainbow Six in programma a Manchester nel mese di maggio.