IGE, gli esports al microscopio

Si parlerà di regolamentazione e di lavoro nel settore degli esport, ma anche di apertura alle scommesse e dell’impatto delle nuove tecnologie sul gaming competitivo nel corso dell’Italian Gaming Expo, la due giorni realizzata dal network Gioconews interamente dedicata al comparto italiano del gioco pubblico in programma il 18 e 19 aprile al Palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma. Tra land-based e igaming, scommesse sportive,casinò, e ippica ci sarà tanto spazio anche per l’esports, con il gaming competitivo videoludico che sarà protagonista di diverse tavole rotonde, oltre che dei premi dedicati al settore.

Il tema generale è “Esports: la scommessa è sul futuro”, sicuramente azzeccato in un 2024 che si pone come “un anno strategico per l'industria italiana del gaming, con un percorso di riforma avviato dal Legislatore e un intero impianto di regole da riscrivere per arrivare alla definizione dei nuovi bandi di gara", come affermato da Simona Clarizio, Responsabile IGE 2024.

Tutti gli appuntamenti con gli esport. Gli appuntamenti dedicati agli esports iniziano giovedì 18 alle 15.50 con la tavola rotonda su “Esports: alla ricerca di un ecosistema sostenibile”, che vedrà la partecipazione dell’onorevole Antonio Caso, membro della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, Michele Magro, presidente Malta Esports Association, Helene Thibault, partner di Tonucci & Partners, Alberto Simonetti, Policy & public affairs manager di Iidea, Sergi Mesonero, head di Isfe, la Interactive Software Federation of Europe, moderati da Massimo Caputi, giornalista, speaker di Rtl 102,5, Ceo & founder di AI4Sport, nonché direttore responsabile di Esports Industry.

Venerdì 19 alle 11.25 la seconda tavola rotonda sul tema “La scommessa degli esports”, con Luigi Ughi, Ceo & Co-founder di Giotto, Luca Pagano, Ceo e Cofounder di QlashAvv, Stefano Sbordoni, founder di Sbordoni&Partners, Ludovico Calvi, presidente onorario di Ulis, moderati da Cesare Antonini, cofounder di Gn Media, redattore di EsportsMag.it e GiocoNews.it

Venerdì alle 15.30 il terzo appuntamento, con la tavola rotonda su “L'impatto delle nuove tecnologie nel gaming e nella creazione di nuove professionalità”, con Thomas De Gasperi, presidente di Mkers Spa, Michele Ruta, docente del dipartimento di Ingegneria Elettronica del Politecnico di Bari, Marco Napoli, head of Randstad Technologies in Randstad e Giuseppe Pesce, Coo Leading Global Consulting di Tax & Legal, moderati da Massimo Caputi.

Tra gli altri appuntamenti di interesse per chi rientra nel settore esportivo sicuramente la tavolta rotonda di venerdì 19 alle 12.50, su “Creator e gamer: sfide e strategie per un mercato in evoluzione”, ma anche i due Keynote Speaker del 18 aprile alle 12.35, su "AI Gaming trend 2024 vs HR Etich" e del 19 alle 10.15 su “Gaming e Metaverso: il futuro è già presente, per chi sa coglierlo”, oltre a quelli di venerdì 19 alle 11.30 su “Cybersecurity, Artificial intelligence e Metaverso: rischi ed opportunità tra attacco e difesa”.

Gli Italian Gaming Awards. Gli Italian Gaming Awards 2024 (Iga) accompagneranno la kermesse con le premiazioni in una serata di gala, il 18 aprile, presso lo Spazio Novecento di Roma. In totale ci sono 20 categorie di premi rivolte a operatori, fornitori e non solo. Tra questi presente anche l’esports con il premio Operatore Esports Award che “riconosce l'operatore di esports che ha ottenuto i maggiori risultati negli ultimi 12 mesi”.