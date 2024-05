EA Sports FC 24: arrivano i migliori della Serie A

Con il dominio incontrastato dell’Inter nella Serie A, squadra che ha già vinto l’ambito scudetto, l'attesa per i TOTS del campionato italiano su EA Sports FC 24 è finita. La data cerchiata in rosso sul calendario per l’arrivo dei migliori giocatori della stagione, infatti, era quella di venerdì 24 maggio e oggi Electronic Arts ha sciolto ogni dubbio.

Sommer una certezza anche su EA Sports FC 24

Cominciamo dalla porta. A difendere i pali, c'è Yann Sommer. Arrivato per rimpiazzare Onana, l’estremo difensore svizzero è stato il portiere meno battuto del campionato italiano con soli 18 gol subiti. Una scelta obbligata per i TOTS, alla pari di Theo Hernandez. Già tre IF e un TOTY nel suo curriculum, oltre a cinque gol e tre assist come bottino in Serie A. Il difensore francese è in buona compagnia con due campioni d'Italia, ovvero Bastoni e Di Marco. Bremer della Juventus e la sorpresa del Bologna Calafiori chiudono il cerchio.

Calhanoglu dominante

A centrocampo, Kvaratskhelia a sorpresa fuori dai titolari. Del resto, la stagione del Napoli non è stata particolarmente fortunata. Calhanoglu, al contrario, è stato devastante. Infallibile dagli undici metri, prezioso in fase di copertura: il miglior centrocampista della Serie A. Gli altri due slot sono occupati da Ferguson del Bologna e Pellegrini della Roma. Sugli esterni, invece, il rossonero è dominante: Leao da una parte e Pulisic dall'altra per un tandem a tutto Milan.

Lautaro Martinez certezza

Nello scudetto dell’Inter c’è tutta la cattiveria di Lautaro Martinez, che ha giocato un ruolo fondamentale nei successi della squadra. Al suo fianco, scelte obbligate: Vlahovic, che a gennaio è stato il miglior giocatore del mese, Dybala della Roma e Giroud del Milan. Di seguito, la lista completa con le valutazioni per ogni giocatore. Continua a leggere su EsportsMag.