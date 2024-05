Obiettivo eChampions League per la Juventus

C’è un’Italia che vince e domina in Champions League . Questa volta, però, il calcio reale deve farsi necessariamente da parte per lasciare spazio alla sua controparte virtuale e all’esports. Nelle scorse settimane, infatti, si sono giocati i Playoff della eChampions League, competizione ufficiale organizzata dalla UEFA che ha scelto EA Sports FC 24 come partner. Ai nastri di partenza delle Finals, che si disputeranno a Londra proprio in concomitanza con Real Madrid-Borussia Dortmund, ci saranno due player italiani: Danilo “Danipitbull” Pinto della Juventus Dsyre e Andrea “Montaxer” Montanini del Lorient, quest’ultimo fresco vincitore anche della eLigue1.

Verso le Finals

Saranno otto, intanto, le squadre che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie: a Lorient e Juventus, si aggiungeranno Paderborn, Manchester City, PSV con due giocatori (Emre Ylmaz e Manu Bachoore), Lipsia e Cadice. Ostacolo Manchester City per la Juventus, con Danilo Pinto da una parte e Matías Bonanno dall’altra, mentre il Lorient di Andrea Montanini dovrà fare i conti con il Paderborn di Jonas “Jonny” Wirth. Le Finals si giocheranno a Londra proprio in concomitanza dell’ultimo atto della Champions League e la data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 29 maggio a partire dalle 17:00. L’Italia può sognare in grande.

Come seguire la Champions League

Tutte le partite della competizione, come per le fasi precedenti, saranno trasmesse in streaming sui canali social e Twitch di EA Sports FC e della UEFA, nonché sulle trasmissioni dei media partner della Champions League in tutto il mondo. Piccola curiosità a margine: Real Madrid e Borussia Dortmund non avranno la possibilità di alzare la coppa anche nella controparte virtuale. I tedeschi sono stati eliminati agli ottavi di finale proprio dal Torino, mentre la compagine madrilena non ha una divisione ufficiale legata al mondo esports e di conseguenza non ha partecipato a nessuna fase della competizione.