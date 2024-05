La Juventus presenta la nuova collection dedicata al gaming

A inizio aprile la Juventus aveva annunciato una nuova collaborazione in ambito esports e gaming con gli Optic, una delle principali realtà dell’industry nordamericana. Dopo l’accordo con i Dsyre, organizzazione italiana con cui compete sia su EA Sports FC 24 che su Rocket League, la Juventus aveva sposato anche il “green wall” esports con l’obiettivo di sfruttare le loro storie di lunga data nei rispettivi settori come organizzazioni di livello mondiale, sia nelle competizioni che nella creazione di contenuti e nel coinvolgimento delle proprie community, per colmare il divario tra gli sport tradizionali e gli esports e unire due fanbase di portata globale. Adesso arriva la prima capsule collection dedicata.