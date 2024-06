Olimpiadi Esports, ci siamo: il CIO le proporrà a Parigi

L’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale ha proposto ufficialmente la creazione degli Olympic Esports Games, i Giochi Olimpici degli Esports. La proposta, annunciata dallo stesso presidente del Cio Thomas Bach, sarà presentata alla 142esima sessione del Comitato, che si terrà proprio durante i Giochi di Parigi 2024, alla quale i membri del Comitato Olimpico saranno chiamati a votare per l’approvazione o meno. Il Cio si sta impegnando con gli sport dal 2018 in modo olistico. Ha scelto un approccio che consente all'organizzazione di avere successo nello spazio degli esports rimanendo fedele ai valori che guidano il Cio da oltre un secolo. "Per quanto riguarda gli esports, i nostri valori sono e rimangono la linea rossa che non attraverseremo mai", ha dichiarato il Presidente del Cio. "Con la creazione dei Giochi Olimpici degli Esports, il Cio compie un importante passo avanti e si mette al passo con la rivoluzione digitale. Siamo entusiasti dell'entusiasmo con cui la comunità degli sport rappresentati nella nostra Commissione Esports si è impegnata in questa iniziativa. Questa è un'ulteriore prova dell'attrattiva del marchio olimpico e dei valori che esso rappresenta", ha dichiarato il Presidente del Cio Thomas Bach.

I passi del CIO

Il Cio è già in fase avanzata di discussione con un potenziale ospitante e ci si può aspettare un annuncio molto presto, dopo che le ultime formalità saranno state completate. Il primo impegno del Cio con la comunità degli esports è stato l'organizzazione dell'Esports Forum nel 2018 a Losanna, seguito dalla creazione di un Esports Liaison Group come piattaforma per coinvolgere tutte le parti interessate agli esports. Questo gruppo è stato poi trasformato nella Commissione Esports del Cio, presieduta dal membro del Cio David Lappartient. Nel 2021, il Cio ha sviluppato le Olympic Virtual Series, la prima iniziativa pilota del Cio nel settore degli sport elettronici. Sulla base degli insegnamenti tratti da questa Olympic Virtual Series, il Cio ha poi lanciato l'Olympic Esports Week a Singapore nel giugno 2023, che ha riunito le comunità olimpiche e degli esports. Uno dei momenti salienti della Settimana Olimpica degli Esports è stata l'emozionante finale dal vivo, creata in collaborazione con le Federazioni Sportive Internazionali (FI) e gli editori di giochi. Oltre 130 giocatori provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per competere nello spirito olimpico sul palcoscenico globale, in 10 eventi di categoria mista. I giocatori sono stati accolti da un folto pubblico a Singapore, mentre tutta l'azione è stata trasmessa in streaming online. Comprese le qualificazioni, le Olympic Esports Series hanno attirato oltre 500.000 partecipanti unici e generato più di sei milioni di visualizzazioni dell'azione dal vivo su tutti i canali, con il 75% delle visualizzazioni da parte di persone di età compresa tra i 13 e i 34 anni.

Verso le Olimpiadi Esports

In seguito a questo successo, lo scorso ottobre il Presidente del Cio ha incaricato la Commissione Esports di studiare la creazione di "Olympic Esports Games". In tempi record, la Commissione ha presentato una proposta molto concreta. Durante la riunione odierna dell'EB del Cio, è stato sottolineato che tale organizzazione deve avvenire nell'ambito di una struttura dedicata completamente nuova all'interno del Cio, chiaramente separata dal modello organizzativo e finanziario dei Giochi Olimpici. Infine, il Board del Cio ha sottolineato che le Federazioni Internazionali già impegnate in una versione elettronica del loro sport saranno i primi partner del Cio negli "Olympic Esports Games". Lo stesso varrà per i Comitati Olimpici Nazionali che includono gli sport elettronici nelle loro attività.