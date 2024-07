Il football dei college sotto i riflettori grazie a un videogioco

Sembrerebbe una frase fatta, ma il football universitario è tornato. Nonostante tutto l'entusiasmo, sembra quasi irreale. Per la prima volta in 11 anni, c'è un nuovo gioco di football universitario chiamato EA Sports College Football 25. Questo gioco include tutte le 128 squadre della NCAA Division-1 FBS e, per la prima volta, presenta i giocatori attuali. Si tratta di un traguardo significativo per EA Orlando, che ha lavorato duramente su questo seguito tanto atteso di NCAA Football 14 sin dal suo annuncio nel 2021.