Ecco il racconto e il meta competitivo dei mondiali di Pokémon GO

La domenica dei campioni dei mondiali di Pokémon 2024 di Honolulu è iniziata con una decisa delusione per l'Europa. Martijn "Inadequance" Versteeg, l'ultimo giocatore del Cecchio continente ad essere ancora in gioco per il titolo mondiale su Pokémon GO è stato sconfitto da MartoGalde, un giovanissimo giocatore argentino che, a soli 16 anni, è diventato il più giovane campione mondiale nella storia di Pokémon GO.