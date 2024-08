Madden 25: gioco rinnovato e test superato

Dopo NCAA Football , titolo legato al mondo universitario del football americano, questa volta tocca al fratello maggiore. Madden NFL 25 torna anche quest’anno per tutti gli appassionati sul palcoscenico dei videogiochi legati allo sport. Ogni anno vengono lanciati molti slogan per convincere gli utenti che sono stati apportati cambiamenti significativi, ma spesso il gioco è sostanzialmente lo stesso con poche modifiche che possono o meno migliorare positivamente l'esperienza. Questo aspetto, però, non deve essere metabolizzato negativamente dai player. La qualità, in termini grafici, ha fatto notevoli passi in avanti e migliorare un prodotto già perfetto diventa difficile, se non impossibile. EA Sports , dunque, ha offerto la migliore esperienza di gioco e la maggior profondità nella sua storia.

La grafica

Non mancano, ovviamente, i miglioramenti grafici. I modelli non sono resi nettamente migliori rispetto a Madden 24. Tuttavia, il gioco brilla visivamente con l'erba 3D, animazioni caratteristiche come lo stile di corsa unico di alcuni giocatori e più scansioni per più giocatori. Non aspettatevi un balzo grafico simile a un miglioramento nelle generazioni delle console, ma ci sono abbastanza elementi che possiamo considerare quasi inediti in un videogioco di football americano.

Gameplay divertente

Uno dei punti di forza di Madden, intanto, è sempre stato il gameplay. Una fotocopia o quasi di quello che succede sui campi da gioco reali. Tra i nuovi aggiustamenti pre-snap, l'integrità della zona migliorata in difesa e il gioco della linea offensiva, i controlli di passaggio, l'ideologia del hit-stick e il set di mosse accessibili ai portatori di palla. Madden 25 offre il gioco più completo di football virtuale mai visto. Più reali anche i contatti di gioco. Le collisioni tra i giocatori, infatti, sembrano appartenere a una partita vera e propria.

Personalizzazione spinta in più

Oltre al gameplay robusto, le opzioni di personalizzazione sono migliorate in Madden 25. Il set per la creazione dei giocatori è più profondo e in gran parte illimitato. L'aggiunta del sito web Team Builder porta le opzioni di creazione ad un altro livello. Team Builder in Madden è quello che speravamo sarebbe stato in College Football 25, consentendo agli utenti di creare il proprio universo NFL o una squadra NFL personalizzata senza problemi. Nel complesso, anche l'immersione generale del player appare migliorata.

Punti a sfavore

Tra i tanti punti a favore, ci sono anche diverse zone d’ombra. I momenti salienti dell'intervallo sono specifici, mentre la presentazione degli infortuni rimane statica e poco realistica. Vedere, ad esempio, gli infortuni rappresentati in modo più realistico invece di ottenere una diagnosi completa in pochi minuti potrebbe migliorare ulteriormente l’immersione del giocatore. Nel complesso, in ogni caso, il videogioco è ben riuscito e per gli appassionati di football americano è sicuramente un titolo su cui puntare.