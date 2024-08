Parma e Reply Totem insieme per l'esports

Reply Totem, il team esports del Gruppo Reply, e Parma Calcio 1913, storica società calcistica italiana fondata nel 1913, hanno annunciato una nuova partnership strategica che vedrà il team nero-verde diventare supplier ufficiale della sezione esports. Il Parma , riconosciuto per la sua prestigiosa storia nel calcio italiano, ha da alcuni anni ampliato il suo impegno nel mondo degli esports, settore in cui opera dal 2018 e di cui è la maggiore esponente tra tutte le squadre di Serie A e Serie B.

Esports centrale nel progetto del Parma

La sezione esports del club, nata per consolidare la presenza della squadra anche nel digitale, ha già realizzato significativi successi nel campo del gaming competitivo ed è ora pronta a raggiungere traguardi ancora più sfidanti. Avendo già partecipato a diversi tornei esports sia in Italia che a livello europeo, la società gialloblù mira a rafforzare il brand attraverso attività di creazione di contenuti e influencer marketing, unite all’ingresso di nuovi talenti e giocatori per aumentare la risonanza del brand tra le nuove generazioni.

Il supporto di Reply Totem

Reply Totem, una delle realtà più consolidate del contesto italiano, supporterà Parma Calcio con un’infrastruttura collaudata e valori riconoscibili all'esterno. L'expertise del team nero-verde nel campo dell'influencer marketing e delle strategie social sarà determinante per raggiungere gli obiettivi di crescita che il Parma si è posta in ambito esports e di riconoscibilità brand più in generale tra il pubblico dei più giovani. L'attenzione al settore femminile, inoltre, sarà un elemento caratterizzante del nuovo approccio. In questi anni il Parma ha già dimostrato un impegno concreto nel sostenere e promuovere la partecipazione femminile al gaming competitivo e, grazie alla partnership con Reply Totem, sarà ancora più facile organizzare iniziative di rilievo.

Le dichiarazioni

Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova collaborazione: "Siamo estremamente orgogliosi di diventare il partner esports ufficiale del Parma. Questa partnership è la testimonianza dell'attenzione che la società riserva alla loro sezione esports e del loro impegno nel creare un ecosistema di gaming ed esports fiorente". Continua a leggere su EsportsMag.