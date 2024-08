Silvestri e le sue sedie da gaming: Balotelli il testimonial

Dimenticate auto di lusso e case sfarzose. L’attenzione di molti calciatori, oggi, è rivolta al gaming e non solo per quanto riguarda Twitch. Negli ultimi mesi, infatti, il numero di personaggi del calcio che si sta legando al mondo esports sta crescendo a dismisura. Un settore affascinante e in grado di catturare l’attenzione mediatica di tutti, che in Italia ha portato anche Marco Silvestri, attualmente portiere dell’Udinese, a investire in un oggetto da sempre sottovalutato: le sedie da gaming.

Balotelli testimonial di eccezione

Con la sua linea, chiamata Storm, l’ex estremo difensore tra le tante di Hellas Verona, Leeds e Padova ha deciso di sfondare la quarta parete e di catapultarsi in un’attività extracampo, proprio come fanno molti dei suoi colleghi. Ora, però, arriva la parte più difficile: promuovere il brand per incrementare le vendite. I social da soli non bastano, così Silvestri ha deciso di affidarsi a un giocatore da sempre appassionato di videogiochi e nello specifico di Call of Duty Warzone, ovvero Mario Balotelli. Attraverso una storia Instagram, Supermario, svincolato e ancora alla ricerca di una squadra, ha condiviso il regalo ricevuto proprio dal portiere dell’Udinese.

Silvestri e i videogiochi

Il suo rapporto con i videogiochi, però, non nasce solo oggi. “Qui all’Udinese – le parole del numero uno datate 22 luglio 2022 – sono avanti in tante cose, anche per ciò che riguarda l’eAcademy (veri e propri settori giovanili, ma legati ai videogiochi, ndr). Penso che il mondo esports sia diventato molto importante negli ultimi anni. Twitch è stato fondamentale nella sua ascesa post-pandemia”. Una passione, dunque, che arriva da molto lontano. Compatibilmente agli impegni legati al campo, Silvestri si diverte con i videogiochi calcistici come EA Sports FC. Ora una nuova avventura da imprenditore e non possiamo che augurargli fortuna. Continua a leggere su Esportsmag.