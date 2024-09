EA Sports FC 25: evoluzione tattica e non solo, ecco la recensione

La grafica

Partiamo dal comparto grafico, che come vi abbiamo già detto in precedenza, non presenta migliorie significative. Si riparte dall’Hypermotion V, il sistema di cattura dei movimenti sul campo che traduce in digitale le azioni dei protagonisti in campo. Da un semplice contenuto video, infatti, gli sviluppatori grazie alla cattura volumetrica possono trasporre il maggior numero possibile di movimenti reali nel videogioco. Questo si traduce in nuove feature, come le esultanze più iconiche replicate nel mondo virtuale. I calciatori si muovono con estrema naturalezza e fluidità sia nella visuale dall’alto che nelle varie cutscene. La scelta di puntare su Hypermotion da FIFA 22, dunque, si sta rivelando azzeccata anche nel corso degli anni.

La Carriera professionista una chicca

Bella la teoria, ma forse è arrivato il momento di concentrarsi anche sulla pratica. Quali sono le modalità presenti su EA Sports FC 25? Oltre al più classico Calcio d’inizio e Ultimate Team, che resta la colonna portante del titolo targato Electronic Arts, le maggiori novità sono per la Carriera tecnico e per la Carriera professionista. Per quanto riguarda la Carriera tecnico, vi ritroverete a gestire sia le questioni legate al campo (anche la componente tattica come scritto in precedenza) che quelle legate alla scrivania tra un contratto da rinnovare, le sessioni di calciomercato, gli incontri con i procuratori, la gestione del vivaio o degli scout, la scelta dei preparatori e le valutazioni della dirigenza che giudicherà il vostro lavoro. A fare da contorno, le notizie dei giornali e i post social, con Fabrizio Romano grande protagonista come vi avevamo anticipato. Nella Carriera professionista, invece, potrete creare da zero un nuovo giocatore o una nuova giocatrice, controllare un professionista reale oppure selezionare un’Icona da controllare. La scelta può ricadere su Andrea Pirlo, Ruud van Nistelrooy, Kelly Smith, Thierry Henry, Zinedine Zidane, David Beckham e Ronaldo il Fenomeno. Una manna dal cielo per i più nostalgici, che potranno misurare le capacità dei campioni del passato ai giorni nostri.

Rush passa in sordina?

Tra le tante novità annunciate in pompa magna, spazio anche per Rush, modalità integrata nelle modalità principali come Ultimate Team. Potrete scegliere un giocatore, tra quelli in vostro possesso, e costruire una squadra di calcetto. Ogni squadra di Rush sarà composta da cinque calciatori: quattro giocatori di movimento controllati dagli utenti e un portiere controllato dall'IA. L’impostazione è molto simile alla Kings League o alla Goa7 League vista in Italia, con la corsa al pallone come calcio d’inizio che serve ad aggiungere adrenalina e intensità mentre i giocatori lottano per assicurarsi il primo, cruciale possesso palla. In Rush, il tradizionale concetto di posizioni e ruoli fissi dei giocatori viene accantonato per incoraggiare un approccio al gameplay più flessibile e focalizzato sulla squadra. Rush prende il posto di Volta, mantenendo lo spirito arcade senza alterare radicalmente gli equilibri del gioco. Integrando Rush con tutte le modalità principali, l’idea acquisisce un suo valore strategico: i premi ottenuti possono essere usati in Ultimate Team e in Carriera tecnico, dove sarà possibile anche allenare giovani talenti del vivaio, rendendo la progressione ancora più stimolante.

Conclusioni finali

I punti di forza di EA Sports FC 25 includono la fedeltà alla realtà del calcio, l'ampia selezione di squadre, giocatori licenziati, novità del gameplay e la modalità multiplayer robusta che permette sfide competitive online. Tuttavia, altre innovazioni radicali, come sul fronte tattico, avrebbero potuto trovare spazio, anche se è chiaro che l'asticella della qualità è già molto alta e difficile da superare. EA Sports FC 25 a suo modo è rivoluzionario e continua a eccellere nel suo intento principale: portare l'emozione e la strategia del calcio sullo schermo. Con un gameplay solido e miglioramenti graduali, è un titolo che sicuramente appagherà gli appassionati di simulazioni sportive. Se sei un fan del calcio virtuale, EA Sports FC 25 merita sicuramente un posto nella tua collezione.