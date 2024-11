Legion Community: supporto, gadget e eventi per i gamer

Negli anni ha saputo diventare una delle lineup più riconoscibili del mondo del gaming . I prodotti sono diventati sinonimo di portatili premium per gamer in tutto il mondo, utilizzati quotidianamente da milioni di utenti per dare vita alle proprie passioni. Ma ora Lenovo Legion è diventata qualcosa di più: esiste infatti uno spazio, non solo virtuale, dove i fan del brand possono incontrarsi e condividere la loro passione scoprendo la forza della socializzazione: la Legion Community .

Cos’è la Legion Community

La Legion Community nasce nel 2021 in Europa, con l’obiettivo da parte di Lenovo di dare una casa ai videogiocatori: uno spazio per incontrarsi, interagire e discutere dei dispositivi Legion e di molto altro. E’ oggi operativa in diverse aree geografiche, tra cui Medio Oriente, Paesi nordici, Italia, Spagna, Francia, Polonia e Russia ed è la prima community gaming di brand al mondo accessibile anche in lingua araba. Per poter entrare basta registrarsi con mail oppure collegare l'account Twitch o Google e potrete subito immergervi in tutto ciò che la community ha da offrire. Dietro l’aspetto moderno, in linea con il design dei migliori prodotti dell’azienda, gli utenti ritroveranno la struttura di un forum, con discussioni, thread e una community attiva, pronta a rispondere a chiunque abbia domande sui prodotti Lenovo.

Negli anni, però, la Legion Community si è evoluta. Oltre agli spazi dedicati ai prodotti Lenovo, si sono sviluppate discussioni sul gaming in generale e su temi correlati, come film e serie tv.



La Legion Community va oltre

Da "semplice" forum, un’iniziativa dopo l’altra, la Legion Community è diventata un luogo diverso, e non soltanto digitale.

Appena iscritto, l’utente riceverà un messaggio dal Community Manager di Lenovo, molto attivo nella community. Oltre all’invito a scrivere nella sezione di benvenuto, il nuovo membro avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie per orientarsi all’interno del sito.

Non importa se arriva per una domanda su un prodotto Lenovo o per parlare di un videogioco: nei giorni successivi potrà partecipare ai GameTogether, partite a vari titoli create sia dal Community Manager sia dagli altri membri della Community stessa. Questo fa sì che i fan possano sviluppare le loro abilità servendosi anche di una vasta gamma di risorse formative, che spaziano da articoli dettagliati a workshop interattivi. Il sogno di diventare un pro-player può diventare realtà. Partecipando alla community, avrà poi l’opportunità di vincere gadget e accessori Lenovo semplicemente interagendo con gli altri utenti.

Infine, diventando uno dei membri più attivi della Legion Community, potrebbe partecipare a eventi esclusivi dal vivo organizzati da Lenovo, provare nuovi dispositivi e conoscere le persone che lavorano in azienda. Inoltre può partecipare a fiere dove il brand è presente, come Milan Games Week 2023 e Lucca Comics & Games, accedendo così a tornei e iniziative speciali. Caratteristiche che hanno permesso alla Legion Community di ottenere il riconoscimento di Miglior nuova community nel 2022 ai Community Industry Awards. In soli tre anni è arrivata ad avere oltre 285mila membri in tutto il mondo.

Negli anni a venire, Lenovo punta a far crescere ulteriormente questo progetto, coinvolgendo sempre più videogiocatori nella Legion Community, con l’obiettivo sia di farli divertire ma anche di sostenerli nella loro passione e fare in modo che questa possa eventualmente trasformarsi nella loro professione.