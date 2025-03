Il nuovo kit iridescente della Juventus debutta in EA SPORTS FC25

EA SPORTS FC annuncia il lancio del quarto kit della Juventus, un progetto creativo nato dalla collaborazione con Adidas, ora disponibile in esclusiva per i giocatori di FC 25. A partire dalle ore 19 del 19 marzo, i giocatori potranno immergersi in una nuova esperienza di stile, sfoggiando l'uniforme che porta un tocco di originalità nel Gioco Più Bello del Mondo.