PG Esports al fianco di Air Action Vigorsol al Napoli Comicon 2026

PG ESPORTS , principale operatore italiano del settore, è al fianco di Air Action Vigorsol che rinnova il proprio impegno nel mondo del gaming e degli esports. Partner strategico per presidiare i molteplici eventi del settore, PG ESPORTS è pronto con il brand alla nuova edizione del Breeze of Glory, il torneo proprietario dedicato a League of Legends che quest’anno inaugura la sua stagione al Napoli Comicon 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio.

All’interno del Padiglione 6, PG ESPORTS sarà protagonista nella gestione e nel coordinamento dell’area gaming, curando integralmente le attività e garantendo un’esperienza di gioco stabile, professionale e accessibile a tutti. In questo contesto, Air Action Vigorsol presenterà una versione rinnovata del suo iconico Vigloo, uno spazio sviluppato insieme a PG ESPORTS, SBAM Creative Agency e Selection Communication & Design, in-house agency di Perfetti Van Melle, pensato per accogliere migliaia di visitatori in un ambiente che unisce intrattenimento, gioco e momenti di socialità.

Il 2 maggio prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del Breeze of Glory, il torneo di Air Action Vigorsol su League of Legends. La tappa di Napoli introdurrà una formula diretta e spettacolare: sfide 1vs1 in modalità ARAM, con gli otto migliori giocatori che accederanno di diritto ai team che parteciperanno alla competizione ufficiale, il cui draft è previsto per fine settembre.

Il Breeze of Glory, nato per valorizzare la scena competitiva italiana, si conferma un progetto capace di unire brand identity, community e competizione. Il contributo di PG ESPORTS — dalla definizione del format alla supervisione delle varie fasi — consolida ulteriormente la struttura del torneo, rafforzandone la riconoscibilità all’interno dell’ecosistema esports nazionale e garantendo un approccio professionale che permette al progetto di crescere in coerenza, qualità e continuità.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui gli esports continuano a registrare una crescita significativa in termini di pubblico, partecipazione e rilevanza culturale. Eventi come il Napoli Comicon, che ogni anno richiamano decine di migliaia di appassionati, rappresentano un punto di incontro privilegiato tra brand, creatività e nuove forme di intrattenimento, offrendo un terreno ideale per progetti che uniscono gaming, comunicazione e attivazione sul territorio.

PG ESPORTS e Air Action Vigorsol invitano il pubblico del Napoli Comicon a scoprire un’esperienza che unisce freschezza, gioco e spirito competitivo. Dal 30 aprile al 3 maggio, nel Padiglione 6, il Vigloo diventerà un punto di riferimento per chi desidera vivere da vicino l’energia del gaming e assistere all’avvio della nuova stagione del Breeze of Glory.