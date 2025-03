Assassin's Creed Shadows: 4 calciatori del Milan hanno avuto la possibilità di provarlo in anteprima

TORINO - Assassin's Creed Shadows è disponibile dal 20 marzo, e per celebrare l'uscita del gioco, quattro calciatori del Milan hanno avuto la possibilità di provarlo in anteprima. Attraverso esclusivi video di gameplay e filmati incentrati sulla parte narrativa del titolo, Tijjani Reijnders, João Félix, Strahinja Pavlovic e Warren Bondo hanno potuto intraprendere il loro personalissimo viaggio all'interno del Giappone feudale durante il periodo Sengoku, che fa da ambientazione all'ultimo episodio della saga. I quattro campioni sono rimasti affascinati dall'atmosfera unica e dai paesaggi mozzafiato di Assassin's Creed Shadows. Le azioni stealth della shinobi Naoe e la potenza del samurai Yasuke hanno trovato l'apprezzamento dei giocatori, che hanno commentato con entusiasmo quanto hanno potuto ammirare. I quattro campioni hanno improvvisato le loro celebrazioni personali ispirandosi ad Assassin's Creed Shadows, chissà che non le mettano in atto alla prima occasione disponibile durante la loro prossima partita.