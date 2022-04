Esports: al via la nuova stagione competitiva di Farming Simulator

Farming Simulator continua a migliorare

Il nuovo Client del gioco aumenta la velocità di varie mietitrici e del gameplay complessivo della competizione. Un aumento fino al 40% della velocità di mietitura accelererà il ritmo di gioco e metterà sulle spine i giocatori non appena il raccolto sarà pronto per essere assemblato in balle. Mentre saranno alla ricerca di una serie di power up per ottenere un vantaggio strategico, i giocatori dovranno anche adattarsi ai nuovi punti di scarico ottimizzati. Il lavoro di squadra rimane la chiave del successo per coordinare le fasi del raccolto, di produzione e di consegna per raggiungere un punteggio maggiore rispetto ai tre team avversari.

Primo Torneo di Farming Simulator sarà il 14 maggio

GIANTS Software inaugurerà la quarta stagione delle sue attività di esports con il primo torneo online che si svolgerà nel fine settimana dal 14 al 15 maggio. Il torneo FSL sarà trasmesso in live-stream sul canale ufficiale Giants Software di Twitch. Ulteriori annunci relativi alla quarta stagione del FSL, come sponsor e montepremi, seguiranno a breve. “Siamo molto contenti del ritorno della FSL e delle nostre dinamiche competitive ulteriormente raffinate”, ha detto Claas Eilermann, Event & Esports Manager in Giants Software. “Siamo pronti per una grande stagione. Inoltre, stiamo lavorando con i nostri giocatori più affezionati e i partner per sviluppare ulteriormente la Farming Simulator League e acquisire ancora più interesse per il mondo degli e-sport.”

Esports gratuiti e aperti a tutti

Il nuovo Client della modalità competitiva, scaricabile gratuitamente, invita ogni fan di Farming Simulator e appassionato di eSport a registrarsi per partecipare. La modalità di gioco competitiva basata su Farming Simulator 19 richiede un lavoro di squadra per mietere il grano, imballare il fieno e consegnarlo velocemente nel granaio. É inclusa una modalità di training per i giocatori inesperti.