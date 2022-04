Figc, tre borse di studio per il MasterEsports

L’esports al centro del progetto Figc. La eNazionale , a quanto pare, è solo la punta dell’iceberg. Perché intorno agli sport elettronici ci sono territori ancora inesplorati, soprattutto in Italia. La Federazione Italiana Giuoco Calcio proseguirà il rapporto di collaborazione con il MasterEsports, primo executive master italiano in esports management. Con questo corso la Federazione si pone l’obiettivo di aiutare il settore a generare figure sempre più specializzate e a favorire l’interazione tra sport tradizionale, esports e wellness .

La Figc crede nell’esports

Per la quinta edizione del MasterEsports, come già avvenuto in passato, la Figc ha attivato tre borse di studio per consentire l’accesso al corso ai tre migliori candidati in graduatoria di età compresa tra i 18 e i 30 anni. I vincitori delle borse di studio – del valore rispettivamente del 75%, del 50% e del 25% della tassa di iscrizione – potranno abbinare il percorso di specializzazione a quello di studio o lavorativo. Oltre alle agevolazioni sopra indicate, ai destinatari delle borse di studio sarà riservata un’ulteriore opportunità. Avranno, infatti, la possibilità di prendere parte come osservatori privilegiati ad alcune attività del progetto efoot della Figc.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi, basta poco. Bisogna inviare entro le ore 18:00 di martedì 10 maggio un’email all’indirizzo segreteria@mastersport.org indicando nell’oggetto “candidatura masterEsports – borsa di studio Figc”, con una breve lettera di presentazione in cui vanno indicati i motivi per i quali si desidera partecipare al corso. E’ necessario allegare il curriculum vitae, elencando anche le proprie esperienze nel mondo dello sport (come atleta, volontario o collaboratore) e negli esports (come appassionato, player o spettatore di eventi internazionali).