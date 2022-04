Gaming, bullismo e giovani: Open Fiber al Comicon per raccontare e raccontarsi

Vedere lo sport e l'esports insieme sembra scontato eppure non sempre i due mondi sono così vicini. Open Fiber cercherà di cogliere l'occasione del Comicon, il festival che si terrà a Napoli dal 22 al 25 aprile 2022 e che rappresenta uno dei più importanti punti d'incontro degli appassionati della pop culture, dal fumetto al videogioco, dal cinema al cosplay, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile.

Sabato l'appuntamento "olimpico"

Sabato 23 alle 18:00 infatti sul palco principale prenderanno la parola due figure dello sport italiano: Luca Massacesi, medaglia Olimpica a Barcellona ’92 e presidente dell’Osservatorio, ed Emanuele Blandamura, campione europeo di pugilato. L'obiettivo sarà sensibilizzare il pubblico, fatto soprattutto di giovani e giovanissimi, su queste delicate tematiche con il compito di raccontare un fenomeno col quale tante famiglie si ritrovano a lottare spesso senza strumenti.

Open Fiber per i videogiocatori

Come già annunciato, inoltre, Open Fiber sarà uno dei protagonisti assoluti del Comicon di Napoli come connectivity partner dell’intero evento, oltre che del comparto esports. Settore in cui è ormai diventata una necessità avere una linea performante proprio per poter competere sia ad altissimi livelli che a livello amatoriale. Grazie alla latenza inferiore a 5 millisecondi, Open Fiber sarà presente nel Padiglione 6 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori.