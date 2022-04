Ritorna il Red Bull SoloQ: ecco come iscriversi

Dal Comicon di Napoli è arrivato l’annuncio: dopo il successo della scorsa edizione torna anche per il 2022 il Red Bull SoloQ di League of Legends , il moba targato Riot Games. L’evento è una vetrina importantissima per i giocatori amatoriali per mettersi alla prova e iniziare la propria scalata nella scena competitiva in un formato altamente spettacolare, come già mostrato lo scorso anno. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale di Red Bull (redbull.com/soloqita) .

Il formato

Organizzata in collaborazione con PG Esports, la competizione si svolge in scontri uno contro uno: per vincere è necessario ottenere il Primo Sangue oppure distruggere la torre avversaria oppure eliminare 100 minion, prima che lo faccia l’avversario. Il tutto da svolgere nella corsia superiore della Landa degli Evocatori. A supportare il Red Bull Solo Q contribuisce anche Acer, partner tecnologico per l’Italia, rinnovando così il trio dell’esports targato Red Bull, Acer, e PG Esports.

I tornei di qualificazione

La strada per la vetta comincia dai Qualifier, a cui è possibile iscriversi a partire da oggi su redbull.com/soloqita. Questa prima fase sarà suddivisa in quattro tranche distribuite nei mesi di maggio e giugno. Proprio da qui emergeranno gli otto giocatori amatoriali che andranno a comporre i finalisti italiani della competizione. L’adrenalinica finale, prevista a luglio, sarà trasmessa sul canale Twitch RedBullIT. Da non dimenticare, poi, che l’evento è inserito all’interno del Circuito Tormenta italiano di League of Legends e fornirà punti alla squadra per la quale i giocatori partecipano.