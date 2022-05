Pokémon Go Fest: a Berlino il ritorno degli eventi dal vivo, biglietti già in vendita

Gli eventi dal vivo del Pokémon GO Fest sono tornati e la prima tappa sarà Berlino, in Germania. Da venerdì 1° luglio a domenica 3 luglio 2022, il Britzer Garten ospiterà un'esperienza speciale di Pokémon GO che prevede funzionalità uniche, giveaway e molto altro.

Niantic invita tutti gli Allenatori a festeggiare insieme nel cuore dell'Europa. I biglietti sono già in vendita qui: per l'accesso generale sono disponibili a 24,99 € mentre per l'accesso anticipato sono acquistabili a 32,13 €. I biglietti sono limitati e potranno essere acquistati fino a esaurimento scorte, in base all'ordine di arrivo.

Tutti gli Allenatori che parteciperanno al Pokémon GO Fest di Berlino potranno:

- Esplorare il Britzer Garten per completare una ricerca speciale esclusiva dell'evento e incontrare Shaymin in Forma Cielo.

- Divertirsi con i compiti di ricerca sul campo a tema evento.

- Incontrare con un po' di fortuna Pansear e Foongus cromatici, che faranno il loro debutto in Pokémon GO proprio in occasione del GO Fest.

- Ottenere una versione speciale della maglietta del Pokémon GO Fest 2022, disponibile in esclusiva durante questo e gli altri eventi live del Pokémon GO Fest 2022.

- Incontrare i propri creator preferiti durante le sessioni di autografi.

- Esplorare quattro diversi habitat grazie alla Realtà Aumentata: due di questi saranno esclusivi dell'evento di Berlino. In ogni habitat, che sarà caratterizzato dalla propria sfida di collezione, sarà possibile incontrare i seguenti Pokémon:

- Giardino elettrico: Voltorb di Hisui, Combee, Foongus e Helioptile.

- Costa ventosa: Feebas, Clamperl, Panpour e Woobat.

- Prateria animata: Ponyta di Galar, Scyther, Yanma e Pansage.

- Rocce magmatiche: Cranidos, Pansear, Roggenrola e Darumaka.

- Effettuare fino a sei scambi speciali e approfittare della riduzione del costo della polvere di stelle per ogni scambio effettuato durante l'evento, incontrando nuovi Allenatori presso il Trading Post.

- Mettetersi alla prova contro gli altri Allenatori nel Battle Ground.

- Scattare una foto per ricevere una sorpresa speciale.

Inoltre durante il Pokémon GO Fest tutti gli Allenatori presenti a Berlino avranno accesso ai raid speciali, dove potranno incontrare Cresselia e Darkrai nei raid a cinque stelle.