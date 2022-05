Chi ha vinto il Red Bull Stream If You Can

Una finale tutta rosa

Valeria è stata infatti la più votata dal pubblico, che ha premiato la sua spontaneità e leggerezza. Le tre finaliste hanno coinvolto tutti con uno show divertente e frizzante, sfidandosi con 20 minuti di stream a testa, giocando ognuna su titoli noti e apprezzati come VALORANT, MotoGP 22 ed Elden Ring, ma la performance di Wenkis – che ha scelto di mettersi alla prova su VALORANT – ha avuto la meglio sulle altre partecipanti. Anche GabboDSQ, infatti, ha valutato favorevolmente l’insieme delle prove e dei risultati della streamer, incoronandola ufficialmente come la vincitrice di Stream If You Can.

Perché ha vinto Wenkis

“Non mi aspettavo questa vittoria,” ha commentato Valeria “Wenkis” Barbaresi, “devo ringraziare la mia community che mi ha sostenuto con immenso affetto per tutta la durata della competizione. Non ho partecipato con l’obiettivo di arrivare alla vittoria, desideravo solo condividere con più persone possibili la mia passione ed evidentemente questo ha colpito gli spettatori!” ha concluso Wenkis. Da oggi Red Bull e Melagoodo Crew supporteranno Valerie nella sua carriera da streamer, aspettando la prossima edizione del “Stream if you can”.