Tutti i Pokémon cromatici e dove trovarli al Pokémon Go Fest 2022

Niantic ha appena annunciato tutte le avventure che si potranno vivere durante il Pokémon GO Fest 2022, l'evento globale che si terrà sabato 4 giugno 2022 e domenica 5 giugno 2022 . Su Pokémon GO gli Allenatori potranno sbloccare ricompense, guadagnare bonus e sperimentare un gameplay esclusivo dell'evento oltre ad avere la possibilità di completare una Ricerca Speciale e scoprire di più sul Pokémon Leggendario Shaymin , il Pokémon Gratitudine.

Ricerca speciale personalizzata

Gli Allenatori potranno personalizzare la propria esperienza di gioco durante il Pokémon GO Fest, scegliendo un livello di difficoltà per la Ricerca Speciale e uno tra questi tre obiettivi: catturare, esplorare o combattere. Gli allenatori che completeranno la Ricerca Speciale potranno incontrare il Pokémon Leggendario Shaymin nella sua forma Land.

Habitat e incontri Pokémon a rotazione

Durante l'evento appariranno diversi Pokémon in habitat a seconda dell'ora del giorno. Per la prima volta in Pokémon GO, gli Allenatori potrebbero incontrare uno Shroomish, Numel, Karrablast, Axew o Shelmet nelle loro forme Shiny. Un elenco dettagliato delle ore di habitat e dei Pokémon che vi appaiono è disponibile qui.

Un Pikachu speciale

Gli Allenatori potranno trovare alcuni Pikachu speciali in natura, nei raid a una stella e come incontro a sorpresa nei GO Snapshot. I più fortunati potrebbero addirittura incontrarne uno Shiny. Gli Allenatori troveranno anche nuovi oggetti avatar ispirati a Shaymin nel negozio e speciali adesivi a tema Pokémon GO Fest 2022 ottenibili presso i PokéStop e nei Regali.

T-shirt commemorativa del Pokémon GO Fest 2022

Gli Allenatori di alcune località selezionate potranno acquistare le magliette commemorative del Pokémon GO Fest 2022 e tutti i giocatori potranno aggiudicarsi un oggetto avatar abbinato nel negozio in-app. Gli Allenatori italiani potranno acquistare le magliette commemorative del Pokémon GO Fest 2022, preordinandole su Niantic Supply.

Giorni Competitivi

Il 4 e il 5 Giugno, al Forum di Assago di Milano, si terrà anche la tappa italiana dei Pokémon Championship, una delle ultime occasioni per guadagnare punti e accedere al mondiale. Noi ci saremo e vi racconteremo le gesta dei migliori player del nostro paese!