Roma, il bis potrebbe arrivare dall'esports

Dopo aver alzato la cielo la Conference League, la Roma punta al bersaglio più grande anche nelle competizioni esports. I giallorossi, infatti, saranno ai nastri di partenza della prossima eFootball Championship Pro . Una Champions League in formato virtuale, vista la caratura degli avversari. La Roma nel girone B dovrà vedersela con Barcellona, Galatasaray ed Arsenal. Nell’altro raggruppamento spazio per Monaco, Manchester United , Bayern Monaco e Celtic.

Galatasaray all'esordio

L’esordio, intanto, è fissato a sabato 11 giugno. I giallorossi affronteranno prima il Galatasaray. In seguito toccherà agli incroci con Arsenal e Barcellona. A difendere i colori della Roma ci saranno Adrian “Urma” Constantin, Andrea “Stiffler” Galimberti e Salvatore Gagliardo. Professionista dal 2017, Urma ha già dimostrato le sue grandi doti di grande giocatore. Ottimi i risultati raggiunti in Romania, dove è riuscito a fregiarsi del premio Best Pes Player. Anche il curriculum internazionale è di assoluto livello: oltre ad aver partecipato a diverse competizioni europee, l’ex Schalke 04 ha ricoperto il ruolo di capitano della nazionale romena durante eEuro 2020.

Spazio per la vera Roma

Contrariamente a quello che succede su Fifa 22, dove è ogni giocatore a costruire da zero la propria rosa, il terzetto giallorosso si presenterà con la vera squadra della Roma. Serviranno i gol di Abraham, la forza di Zaniolo e l’equilibrio di Pellegrini per condurre l’undici virtuale alla vittoria finale.