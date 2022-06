Fortnite In Sintonia: la guida completa della terza Stagione 3 del Capitolo 3

Il Capitolo 3, Stagione 3 di Fortnite è finalmente arrivato, e l'intera isola si è trasformata in una festa per GenZ. L'arrivo di una nuova stagione significa che un sacco di nuovi contenuti sono appena diventati disponibili, per questo siamo qui per raccontarvi tutte le novità, le attività e le skin arrivate con la Stagione 3 di Fortnite . Darth Vader, disponibile nel Battle Pass, è sicuramente la skin più ambita ma sono arrivate anche nuove armi, come il fucile d'assalto Hammer, e delle gigantesche montagne russe che vi faranno volteggiare in giro per l'isola .

Skin e cosmetici del pass di battaglia della stagione 3 di Fortnite

I protagonisti di ogni nuova stagione di Fortnite sono gli otto personaggi del Battle Pass e i numerosi accessori a loro dedicati come gli zaini, gli alianti, le emote e altro ancora. Le Battle Stars sono per la quinta stagione consecutiva la valuta utilizzata per sbloccare le ricompense. Invece di sbloccare le ricompense una alla volta, i giocatori possono usare le loro stelle per sbloccare le ricompense in modo non lineare. Come sempre, il Battle Pass può essere acquistato per 950 V-Bucks se volete iniziare dal primo livello, oppure potete ottenere un Battle Pass potenziato per 2.800 V-Bucks che vi farà partire direttamente dal livello 25 e vi garantisce immediatamente molte Battle Stars da spendere subito. I 100 livelli di ricompense sono suddivisi in 10 pagine e, man mano che si acquistano più ricompense con le Battle Stars, si sbloccano le successive pagine di ricompense. Aumentare di livello il battle pass fa guadagnare cinque stelle per livello e quelle stelle possono quindi essere utilizzate su qualsiasi pagina sbloccata. Se c'è una ricompensa che desiderate a pagina 3, potrete ottenerla non appena si sblocca... anche se la pagina 2 non è ancora completata. La ricompensa finale del Battle Pass del Capitolo 3 è la skin di Darth Vader, il cattivo più famoso di Star Wars. Un altro volto della LucasFilm, Indiana Jones, è la skin di mezza stagione, quindi dovrete aspettare qualche settimana prima di poter vestire i panni del fantastico archeologo. Il Battle Pass include anche una skin simile a una action figure con parti che possono essere sbloccate tramite Snap Quests, come gli Omni Chip della Stagione 2, oltre ad alcuni nuovi volti di cui sicuramente sapremo di più durante la stagione.

Tutte le nuove armi della Stagione 3 In Sintonia

Epic ha aggiunto tre nuove armi con la Stagione 3 del Capitolo 3. Ognuna appartiene a classi diverse ed è progettata per essere utilizzata a distanze specifiche, quindi dovrebbe esserci qualcosa di nuovo per ogni giocatore con cui divertirsi. Il nuovo fucile d'assalto Hammer ha parecchio rinculo, ma se riuscirete a domarlo, quest'arma estremamente potente può abbattere i nemici sia a lungo raggio che a distanza ravvicinata. A metà strada tra un fucile d'assalto e un cecchino, il nuovissimo DMR è letale, preciso e perfetto per il combattimento a medio raggio. Il Fucile a pompa a due colpi, infine, è fedele al suo nome, e può sparare due raffiche ad alto danno che possono abbattere rapidamente i nemici a distanza ravvicinata.

I cambiamenti alla mappa di Fortnite nella Stagione 3

Nel Capitolo 3, Stagione 3 di Fortnite le modifiche alla mappa sono pensate per adattarsi al nuovo tema: In Sintonia. Ciò significa che è ufficialmente estate in game e il relax della stagione più calda è tornato nel gioco come ogni Giugno da che Fortnite esiste. Sull'isola, questa stagione di benessere prende vita grazie a una serie di nuove ed eleganti modifiche alla mappa, tra cui montagne russe, una foresta lussureggiante e luminescente e nuove meccaniche per migliorare il modo in cui giocate a Fortnite. La nuova location Reality Falls sostituisce Camp Cuddle in questa stagione e lo fa con uno stile vivace. Una foresta quasi magica, lussureggiante in colori freddi come il blu, il turchese e il viola, è sorta per adattarsi al tema stravagante e surreale della stagione. Troverete funghi rimbalzanti vicino all'Albero della Realtà e potrete piantare i suoi semi e vederli crescere da una partita all'altra. Man mano che vi prenderete cura del vostro albero da un round all'altro, vi darà del bottino sempre migliore fino ad arrivare, addirittura, a delle armi mitiche. L'altra importante nuova location di questa stagione è la Rave Cave. Con la sconfitta dell'Imagined Order, l'ex centro di comando centrale del gruppo è stato trasformato in una discoteca aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Visitatela e riceverete bastoncini luminosi, musica e una pista da ballo dove potrete scatenare tutte le vostre emote. Di ritorno sull'isola per la prima volta in oltre un anno ci sono i Baller, veicoli a forma di ruota da criceto su cui viaggiare. Sono stati rinnovati e ora galleggiano sull'acqua e vanno a batteria, quindi dovrete fare attenzione alla vostra autonomia.

Quando finisce La Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite?

Secondo il menu del Battle Pass del gioco, la Stagione 3 terminerà sabato 17 settembre. Come sempre, è possibile che il calendario si sposti in avanti o indietro a seconda del'evento finale, ma per ora state sicuri che In Sintonia vi farà compagnia tutta l'estate.