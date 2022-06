Joy Rimini, esports e gaming d'estate

Punto di partenza

Per l’edizione “zero” dell’estate 2022 gli organizzatori hanno scelto di realizzare Joy interamente negli spazi esterni della città, con l’intenzione di creare un legame forte con lo storico festival Cartoon Club, arricchendo il progetto culturale e ampliando le aree della manifestazione con esperienze nuove e coinvolgenti. Il format così ripensato e impreziosito, potrà intercettare un pubblico più ampio, espandendo la fanbase e il numero di visitatori: anche chi normalmente non frequenta gli spazi di Cartoon Club potrà gustarsi le nuove opportunità di Joy Rimini, con innegabili ricadute positive a vantaggio del turismo sul territorio.

La manifestazione

Joy Rimini ospiterà aree inedite per la storica manifestazione, in particolare quelle dedicate all’universo del videogioco ed esport, con un’ampia Gaming Zone insieme a GameStop, dove troveranno posto decine di postazioni di ultima generazione, spazi gioco con i più amati board game, un’area dedicata alla magia e tante attività pensate per le famiglie. Tutto l’universo dei videogiochi di Joy Rimini, inoltre, sarà raccontato sul canale Twitch GameStop TV da Kobe con interviste ad ospiti d’eccezione, podcast e ovviamente tanti, tanti momenti di gameplay. Non mancano le attività di Cartoon Club, perfettamente integrate in Joy Rimini, come la tradizionale mostra mercato, il grande palco per i concerti, gli eventi e il raduno cosplay – tra i più amati in Italia –, ma anche gli spazi per i panel e i talk con i protagonisti del mondo dei comics, dei giochi, dei videogame e degli esport. Gli amanti di comics e cultura pop in generale troveranno numerosissimi stand ed esperienze su misura e avranno la possibilità di incontrare gli artisti e i creator preferiti.

L'unione con Cartoon Club

L’obiettivo di Joy Rimini è costituire una formula originale che possa far convivere il format – già di grande successo – di Cartoon Club, con un evento più grande e strutturato, dedicando ampio spazio anche a videogiochi ed esport, affiancandoli ai fumetti e ai giochi da tavolo che già caratterizzavano la kermesse. L’unione delle due manifestazioni darà vita all’evento cardine dell’estate per il mondo della cultura pop.