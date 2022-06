Le Ultracreature saranno le protagoniste del Pokémon Go Fest 2022: ecco dove trovarle

Niantic ha appena annunciato che le misteriose Ultracreature, provenienti dall’Ultramondo, si uniranno ai festeggiamenti del Pokémon GO Fest per tutta l'estate. Una di queste Ultracreature, Nihilego, ha già fatto la sua prima apparizione durante il Pokémon GO Fest globale e molte altre arriveranno presto, insieme a bonus speciali, tra cui gli incontri durante le missioni di ricerca speciale. Gli allenatori che parteciperanno ai seguenti eventi Pokémon GO Fest potranno incontrare un’Ultracreatura come parte della loro Ricerca Speciale:

Pokémon GO Fest: Berlino (1-3 luglio 2022) – Pheromosa

Pokémon GO Fest: Seattle (22-24 luglio 2022) – Buzzwole

Pokémon GO Fest: Sapporo (5-7 agosto 2022) – Xurkitree

Dopo il debutto di queste Ultracreature al rispettivo evento live del Pokémon GO Fest, appariranno a livello globale più avanti durante la Stagione di GO.

Gli altri bonus e benefici del Pokémon Go Fest

Rhi della Squadra Ultra Recon di GO ha creato un numero limitato di Beast Balls per aiutare i partecipanti al Pokémon GO Fest a catturare le UltraCreature. Gli Allenatori in possesso del biglietto presso le rispettive sedi del Pokémon GO Fest, poi, potranno usufruire dei seguenti bonus nel giorno in cui acquistano il biglietto:

ovunque e a qualsiasi orario:

distanza di schiusa ridotta della metà

Ricerca sul campo a tema dell'evento, sorpresa istantanea, adesivi e coriandoli

a Berlino (in qualsiasi momento), Seattle e Sapporo (solo nella sessione nel parco)

quattro scambi speciali extra (massimo 6 al giorno)

(massimo 6 al giorno) meno polvere di stelle per gli scambi effettuati durante l'evento.

quattro sfide da collezione, a tema con gli habitat del parco

a Berlino (in qualsiasi momento), Seattle e Sapporo (solo nella sessione cittadina)

Fino a nove Raid Pass giornalieri totali

I palloncini del Team GO Rocket appariranno più frequentemente e sconfiggendo le reclute del Team GO Rocket si otterrà il doppio dei Componenti misteriosi.

Gli allenatori potranno incontrare anche i seguenti Pokémon:

Snorlax Cappello da Cowboy

Unown A, B, E, L, R, S, T, U (gli Allenatori più fortunati, potranno trovare un le versioni shiny).

"Il più ambizione Go Fest di sempre"

Raccontando tutte le novità in arrivo ai Pokémon Go Fest di quest'anno, John Hanke (CEO di Niantik) e Michael Steranka (game director di Pokémon Go) hanno raccontato curiosità e aneddoti dal passato del Go Fest. "Finalmente torniamo agli eventi di persona - ha detto Hanke - è una parte fondamentale del dna della nostra community e della nostra azienda. Se pensate alle origini di Pokémon Go, quell'estate magica del 2016 è un punto fondamentale per noi ma anche per milioni di persone che si sono divertite, si sono incontrate e si sono conosciute. Il Pokémon Go Fest vuole replicare proprio quel momento così speciale. Dal 2017 abbiamo avuto i nostri problemi (la rete cellulare non funzionava, il gioco era down) ma abbiamo imparato e siamo riusciti a ricreare quella magia. Quest'anno vogliamo fare lo stesso".

Steranka ha aggiunto "Solo nell'ultimo evento sono stati catturati 1 miliardo di Pokémon e sono stati camminati 100 milioni di chilometri. Questo è quello che vogliamo: persone che si godono l'aria aperta anche grazie alla magia dei Pokémon. Quest'anno ci saranno oltre 200 Pokémon da catturare e Meet and Greet con community leaders e youtuber/influencer. Tutti coloro che acquistano un biglietto all'esperienza globale, poi, avranno un grande bonus a fine stagione in modo avere sia una chiusura per quanto riguarda la storia che stiamo raccontando con le ultrabeast sia un assaggio della nuova stagione

I biglietti per gli eventi live del Pokémon GO Fest sono già in vendita e possono essere acquistati qui. Inoltre in occasione del Pokémon GO Fest live di Berlino debutterà ufficialmente la nuova app Campfire, social network del mondo reale che parte da una mappa e consente di aggiungere persone, creare eventi, formare community e utilizzare anche funzioni di messaggistica