Il Red Bull Solo Q torna dal vivo a Milano con PG Esports

Il Red Bull Solo Q è uno dei tornei amatoriali più apprezzati e seguiti nella scena globale di League of Legends, il Moba di Riot Games. Perché accanto al circuito competitivo tradizionale in cui si gioca cinque contro cinque, da diversi anni si è ormai affermato i l modello uno contro uno, nato dalla community e per la community, che si è evoluto fino ad essere abbracciato da Red Bull, uno dei brand che da più tempo hanno creduto nelle potenzialità del gaming e dell’esports, anche quello che arriva dal basso.

Numeri da capogiro

La scorsa edizione 2021 del Red Bull Solo Q ha registrato più di 80.000 giocatori iscritti a livello internazionale, tutti amatoriali, ovvero non legati a squadre professionistiche di League of Legends. Un modo per permettere a chiunque, dalla propria stanza, di poter dimostrare di essere all’altezza dei migliori al mondo nella modalità sfida uno contro uno. La finale italiana dello scorso anno aveva portato in streaming grande spettacolo con un evento totalmente dal vivo, pur senza pubblico. Quest’anno cade anche l’ultimo tabù: il 3 luglio a Milano saranno infatti presenti anche gli spettatori e i tifosi che potranno assistere con i propri occhi alle giocate dei finalisti.

Come funziona l’1v1

Al contrario dei tradizionali tornei di League of Legends, dove come anticipato a sfidarsi sono due squadre da cinque giocatori, al Red Bull Solo Q per vincere i giocatori player dovranno ottenere il Primo Sangue, ovvero essere i primi a eliminare l’avversario, oppure distruggere per primi la torre avversaria o registrare l’eliminazione di ben 100 servitori nemici. Questa particolare modalità di gioco rende il Solo Q una competizione fresca, avvincente e divertente, ma soprattutto inattesa: i valori in campo possono facilmente essere stravolti e il vincitore finale, come quello dei vari match, non è mai scontato.

Spettacolo anche da casa

La finale sarà trasmessa anche in streaming sul canale Twitch di RedBullIT, in modo che ognuno possa sostenere il proprio player preferito anche a distanza per l’evento realizzato da Red Bull in collaborazione con PG Esports, il tournament organizer italiano già organizzatore del campionato nazionale di League of Legends, il PG Nationals, che torna così con un evento dal vivo con pubblico a distanza di alcuni mesi dalle finali della Milan Games Week. A supporto del Red Bull Solo Q anche un altro partner storico, Acer, da anni ormai inserito a pieno titolo tra i brand che sostengono l’esports italiano e internazionale.