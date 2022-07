Hot Wheels Unleashed è il miglior videogioco made in Italy secondo gli Italian Video game Awards

L'Italia ha celebrato i suoi autori, sviluppatori, artisti e programmatori negli Italian Video Game Awards. Durante la cerimonia dal carattere fortemente internazionale (era completamente in inglese) organizzata da IIDEA c'è stato spazio anche per qualche preview e anticipazione dalla scena di sviluppo italiana. A portarsi a casa la statuetta di Miglior Gioco Made in Italy è stata Milestone con il suo Hot Wheels Unleashed. Lo studio di sviluppo milanese si è fatto un nome a livello internazionale grazie ai suoi racing game (la serie Moto GP in particolare) quindi non stupisce che un titolo accattivante e ben fatto come Hot Wheels Unleashed abbia prevalso sulle altre nomination tra cui Dice Legacy di Destinybit, Faraday Protocol di Red Koi Box, Martha is Dead di LKA e Vesper di Cordens Interactive.