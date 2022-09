Una Milan Games Week ancora più grande

Milan Games Week & Cartoomics è un evento in crescita esponenziale e in continua evoluzione tanto che quest’anno, oltre a un programma sempre più ricco e coinvolgente, per la prima volta in assoluto occuperà ben 4 padiglioni di Fiera Milano Rho . Un’estensione degli spazi che permetterà agli organizzatori di rappresentare appieno le diverse anime della manifestazione come mai accaduto prima, andando incontro agli sfaccettati interessi del vasto pubblico che popola solitamente l’evento e che quest’anno si terrà dal 25 al 27 novembre.

PG Esports con i tornei gaming

Gli appassionati di gaming competitivo troveranno pane per i loro denti nel padiglione Esportshow, la casa dei migliori tornei a livello nazionale con le ormai celebri competizioni su League of Legends, Rocket League e Fortnite firmate PG Esports, il tournament organizer numero uno in Italia. Non mancherà, poi, ProGaming Italia, azienda che da oltre 20 anni lavora nell’organizzazione di eventi dedicati all’esport che ritorna sul palco di Milan Games Week & Cartoomics con l’Esport Arena, ricca di novità per tutti gli appassionati del settore, player e community compresi. Il padiglione Esportshow ospiterà, oltre ai più importanti team in circolazione, anche l’area Indie Dungeon, in collaborazione con IIDEA, che darà anche molto spazio all’industria del gaming italiana ospitando numerosi studi di sviluppo emergenti in un’area dedicata.

Tutti gli appuntamento per i videogiochi

Un intero padiglione sarà dedicato al gaming, un paradiso per tutti i videogiocatori che desiderano provare i giochi novità e più seguiti del momento. All’interno della Gaming Zone Powered by GameStop, infatti, saranno tantissime le postazioni per testare liberamente le uscite più recenti, oltre al megastore con offerte esclusive per i giorni della fiera e l’immancabile sala streaming di GameStop TV. Al centro, l’immancabile Main Stage con protagonista Radio 105, Radio Ufficiale della manifestazione, che porterà anche quest’anno sul palco la grande musica live con La Rappresentante di Lista (25 novembre), Rocco Hunt (26 novembre) e 13Pietro (27 novembre). Ma non solo: il palco principale, infatti, sarà la casa di ospiti internazionali davvero eccezionali come l’attore e doppiatore Troy Baker, l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e Tom Hopper, volto di serie cult come Umbrella Academy, Game of Thrones e Black Sails, oltre a ospitare tantissime sessioni di gameplay e momenti dedicati all’enorme community. Per la prima volta, inoltre, per festeggiare il Black Friday, venerdì 25 novembre le porte di Fiera Milano saranno aperte fino alle 23:00 per la Black Friday Night, con un programma ad hoc ricco di appuntamenti, contenuti speciali e tantissimi show da non perdere. YouTube, exclusive live-streaming partner dell’evento, trasmetterà in diretta gli show che animeranno il palco centrale per i tre giorni dell'evento.

Spazio a fumetto, giochi e cosplay

Ovviamente, non mancherà lo spazio dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay con ben 2 padiglioni dedicati. In particolare, Electric Town sarà il punto di riferimento per gli amanti di comics, manga e giochi da tavolo, anche grazie al supporto di eBay, Main Digital Partner della manifestazione, che ospiterà sul palco di casa eBay diversi momenti dedicati ai fan del collezionismo a tutto tondo con tornei di carte, panel e incontri per tutti i gusti, il tutto in un’area piena di oggetti da collezione e divertimento. Ampio spazio anche al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con masterclass con il proplayer iCaterpie e tante novità con Federic95ita e ai giochi di ruolo dal vivo con la crew Inntale. Altra grande e attesissima Special Guest sarà Humberto Ramos, acclamato artista Marvel e DC Comics assai apprezzato in tutto il mondo per la vena creativa con cui ha saputo reinventare il mondo dei supereroi. In particolare, Ramos sarà presente in qualità di autore di alcune delle più belle storie di Spider-Man, personaggio a cui ha regalato una personalissima interpretazione grafica lavorando alle collane "Spectacular Spider-Man”, "The Amazing Spider-Man" e "The Superior Spider-Man". Insomma, una grande matita internazionale per festeggiare con i tantissimi fan e con tantissime iniziative i 60 anni di Spider-Man.