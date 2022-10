Chi è l'avversaria dei Rogue ai mondiali di League of Legends

I mondiali di League of Legends, a conclusione della fase a gironi, raccontano una scena competitiva in cui l’oriente continua a dominare con sette squadre su otto ai playoff: quattro, en-plein, dalla Corea del Sud e tre dalla Cina, con i Tes, tra le favorite del torneo, unica esclusa di Pechino. Disastro, senza sorprese, per il Nord America con le tre rappresentanti dell’LCS che hanno chiuso con appena tre vittorie totali, una a testa per Cloud9, Evil Geniuses e 100 Thieves.

Cina contro Europa

Per i Rogue ai quarti di finale ci saranno ora i Jdg, campione di Cina e squadra che ha dimostrato di non essere mai doma e di riuscire a tracciare, a scavare quasi, la via per la vittoria anche tra immense difficoltà all’interno dei game. Affascinanti anche gli altri incontri: T1 vs Rng, finaliste all’ultimo evento internazionale del Mid-Season Invitational; Geng vs Dk, i nuovi favoriti per la vittoria del torneo contro la finalista delle ultime due edizioni; infine Drx vs Edg, forse le meno favorite del torneo e dal risultato apertissimo con i primi giunti fin qui dai Play-In e i secondi campioni del mondo in carica.

Addio Fnatic e G2

Nonostante le aspettative della vigilia non fossero le migliori, la prima settimana del Group Stage sembrava poter raccontare una storia diversa per le tre rappresentanti dell’Lec, tutte in corsa per il passaggio del turno. La seconda settimana, invece, ha rimesso tutto in discussione con i Fnatic e i G2 Esports che hanno terminato il girone di ritorno entrambe con tre sconfitte su tre, salutando in anticipo il mondiale. Una sola vittoria, invece, per i Rogue, arrivata contro i vietnamiti Gam che hanno poi sorpreso tutti vincendo contro i cinesi Tes, ma necessaria affinché la squadra europea potesse strappare in anticipo e senza troppe pressioni il pass per i playoff.