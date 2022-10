A Lucca arrivano gli Italian Esports Open

Non solo fumetto: ormai il Lucca Comics & Games si è aperto a nuovi e più vari orizzonti, incluso il gaming e l’esports. Ancora una volta tra i protagonisti degli eventi legati al mondo del gaming competitivo ci sarà Progaming Italia che porterà nella cittadina toscana il format degli Italian Esports Open: una serie di tornei e attività dedicati agli appassionati di videogiochi che si terranno nell’iconica Esports Cathedral, ovvero la chiesa sconsacrata in Piazza San Romano dal 28 ottobre al’1 novembre. Per Programing saranno cinque giorni ad altissima intensità, con ogni giornata di fiera dedicata a un videogioco: “Lucca Comics & Games rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel panorama Esport italiano e non solo”, ha affermato Nicoletta Schenk, Creative & Brand Communications Director di ProGaming Italia. Che ha proseguito: “Siamo molto orgogliosi di tornare, all'interno dell'iconica cattedrale della città, con un'edizione di Italian Esports Open ancora più ricca di attività, match e approfondimenti per tutti i giocatori professionisti e appassionati del settore”.

Tra Pokémon e League of Legends

Si comincia venerdì 28 ottobre, con la cerimonia di apertura dell'intera manifestazione. Questa prima giornata sarà dedicata - a partire dalle ore 11.00 - al mondo Pokémon, con un retrogaming dei titoli e al loro aspetto competitivo e uno sguardo al futuro con Pokémon Scarlatto e Violetto. Previste sfide, panel e momenti più nostalgici ed emozionali. A guidare l'evento ci sarà Francesco Pardini, il player più conosciuto a livello nazionale e internazionale. Si prosegue sabato 29 ottobre con le attività targate Riot Games. Si partirà con le finali di uno degli eventi competitivi di League of Legends più seguiti, ovvero le “Baolo Championship Series”, la competizione di influencer guidata da Paolocannone e player del team Qlash. Si proseguirà poi, a partire dalle 23.00, con il Viewing Party della prima semifinale del campionato mondiale di League of Legends.

Arrivano Valorant e Rocket League

Domenica 30 ottobre sarà invece dedicata al Circuito Tormenta di League of Legends, con le attesissime finali degli eventi "Lucca Baron Battle", il torneo di livello più alto tra quelli che compongono il circuito, commentata dai caster Carlotta 'Charlie' De Simon e Stefano 'Tavernello' Martelli e trasmessa in diretta sul canale Twitch PG_Esports_LoL . A sostenere il movimento competitivo amatoriale, anche questa volta, saranno tre importanti brand: Red Bull, NicNac's e Intel. Durante la giornata di lunedì 31 ottobre, la programmazione si sposterà su Rocket League, con numerosi tornei e showmatch. Infine nella giornata di chiusura, martedì 1 novembre, si tornerà a parlare del Circuito Tormenta di VALORANT, con le fasi finali del torneo "Lucca in Range". A seguire due proplauer del team Esports Qlash si sfideranno nel format "Ad armi pari", in cui i fan avranno l'occasione unica di

giocare insieme a i loro idoli.

Non solo esports

Oltre ai match e alle finali tanto attese che si svolgeranno all'interno della Esports Cathedral, Progaming Italia ha contribuito a realizzare insieme al publisher Riot uno spazio interamente a tema presso l'ex Museo del Fumetto. Si tratta di un progetto che vedrà la community vera protagonista attraverso una serie di attività dedicate a tutto l'universo Riot e in particolare al mondo VALORANT, League of Legends e Arcane. La Cattedrale più famosa nel mondo dei videogiochi vedrà anche la presenza di Adecco, la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, che interverrà a Lucca in diversi panel raccontando non solo i lavori del futuro in ambito gaming, ma anche quanto le soft skill sviluppate attraverso i videogiochi possano essere valorizzate nella propria carriera lavorativa. Infine, Main Partner di Italian Esports Open per tutte le giornate sarà Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, in collaborazione con Acer, brand di riferimento nel mercato dei Pc gaming - e Intel, azienda leader nel settore dei processori, tecnologie in grado di rendere possibile il progresso globale e arricchire la vita delle persone.