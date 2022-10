Messi arriva su PUBG Mobile: cosa sappiamo sulla partnership

In arrivo a novembre con l'aggiornamento alla versione 2.3, PUBG Mobile celebrerà la carriera unica di una vera e propria icona sportiva, portando la superstar sui dispositivi di tutto il mondo e imponendosi come l'unico gioco mobile Battle Royale a collaborare ufficialmente con Messi.

"I videogiochi sono sempre stati una parte importante della mia vita", ha dichiarato Messi. "Li trovo incredibilmente utili per rilassarmi e divertirmi quando non mi alleno, e per entrare in contatto con i miei compagni di squadra, amici e familiari. PUBG Mobile è molto divertente e personalmente sono uno dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Sono orgoglioso di ciò a cui abbiamo lavorato e voglio invitare tutti i giocatori a unirsi a me in PUBG Mobile".

"Siamo incredibilmente fortunati ad avere una superstar dello sport globale in PUBG Mobile!" ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games. "Sapendo che molti giocatori di PUBG MOBILE sono anche grandi appassionati di calcio, non vediamo l'ora di unire questi due mondi e condividere la gioia dello sport".

Messi è uno dei più grandi nomi del calcio ed è considerato uno dei più grandi giocatori della storia. Giocando per alcuni dei club più importanti del mondo e ricoprendo il ruolo di capitano della nazionale argentina, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria del Pallone d'oro per ben sette volte e della Scarpa d'oro europea per ben sei volte. È noto anche per il suo impegno filantropico a favore di associazioni mondiali per l'infanzia, tra cui l'UNICEF.

La collaborazione introdurrà una collezione unica di outfit in-game, oltre ad altri oggetti disponibili per un periodo di tempo limitato che permetteranno ai giocatori di mostrare la loro abilità sportiva sul campo di battaglia. Ulteriori informazioni sulla partnership verranno svelate dagli sviluppatori nelle prossime settimane.