God of War Ragnarock protagonista di una mega proiezione durante Inter-Bologna

Per celebrare il lancio di God of War Ragnarök, disponibile a partire da oggi, 9 novembre, Sony Interactive Entertainment Italia, in collaborazione con DAZN, proietterà allo stadio di San Siro, in occasione del match di Serie A TIM tra Inter e Bologna, un mosaico digitale realizzato con il supporto della community.



L’attività, rappresenterà il culmine di #FaceTheRagnarök: un progetto partito il 3 ottobre, interamente dedicato alla community Playstation, in cui le storie, il vissuto e le unicità di tutti i giocatori rappresentano il cuore pulsante del racconto. Gli utenti, per prendere parte all’iniziativa, hanno condiviso un selfie, dipingendo il proprio volto con il celeberrimo tatuaggio che caratterizza uno dei due personaggi del gioco: Kratos. Ai partecipanti è stato poi chiesto di raccontarsi scegliendo tra alcune parole chiave che identificassero i tratti distintivi della propria personalità. In appena tre settimane, la community ha risposto con grande entusiasmo, con oltre 2.000 scatti raccolti ed un forte senso di aggregazione e condivisione.