Exeed protagonisti alla Milan Games Week

La Milan Games Week 2022 che si disputerà da venerdì 25 a domenica 27 novembre sarà l’occasione per il gaming e l’esports italiano di mettersi in mostra, incontrare la propria community di appassionati, follower e tifosi che possono sfruttare un evento dal vivo per conoscere e parlare di persona con i giocatori e content creator preferiti. Tra questi saranno presenti gli Exeed , una delle più blasonate e importanti organizzazioni esports del panorama italiano e internazionale che ha da poco aperto anche una divisione in Brasile su Rocket League.

Quando trovare gli Exeed

Oltre ai vari eventi già presenti alla Milan Games Week e a cui gli Exeed parteciperanno, come la finale del Circuito Tormenta di League of Legends, ci saranno anche diversi appuntamenti presso lo stand dell’organizzazione, realizzato in collaborazione con il partner LG OLED evo, sponsor integrale delle attività degli Exeed in fiera, per tutti e tre i giorni. Il venerdì si parte alle 14:30 con il Gaming Hub con Lg Oled Evo (in onda anche sul canale Twitch di Exeed) di cui vi racconteremo meglio e presto in un altro articolo di approfondimento. Alle 17:00 parte la “Sfida al Campione” con Franco e Virgil, insieme alla possibilità di incontrare Rekins, giocatore di Fortnite, e Hollywood285, vincitore del premio di Electronic Arts come content creator dell’anno e candidato nella stessa categoria agli Italian Esports Awards 2022.

Due giorni di sfide

Il sabato e la domenica saranno invece dedicati alle sfide e ai meet&greet con giocatori e content creator targati Exeed: saranno presenti, ogni pomeriggio a partire dalle 14:00, Hollywood285, Sniperpigna, RiberaRibell e Rekins per dare la possibilità a tutti i fan e i tifosi di poterli conoscere e passare del tempo con loro. Oltre, ovviamente, all’opportunità di poter competere contro di loro e giocare delle partite con dei veri professionisti del gaming targato Exeed.

Sabato 26 Novembre

Ore 14:00 / 15:00 Meet & Greet Hollywood285

Ore 15:00 / 16:00 Meet & Greet Sniperpigna

Ore 16:00 / 17:00 Sfida il Campione con Hollywood285 e Riberaribell

Ore 17:00 / 18:00 Sfida il Campione con Rekins e Sniperpigna

Ore 18:00 / 19:00 Meet & Greet Reultras

Domenica 27 Novembre

Ore 14:00 / 15:00 Meet & Greet Rekins

Ore 15:00 / 16:00 Sfida il Campione con Hollywood285 e Riberaribell

Ore 16:00 / 17:00 Sfida il Campione con Rekins e Sniperpigna

Ore 17:00 / 18:00 Meet & Greet Hollywood285

Ore 18:00 / 19:00 Meet & Greet Ribera

Verso le qualifiche di Fifa 23

Sabato e domenica sarà anche l’occasione per seguire insieme le qualifiche al campionato di Fifa 23 dei loro giocatori più rappresentativi: Obrun, campione in carica della eSerie A con la maglia del Torino, e Virgil, tra i migliori giocatori italiani degli ultimi anni. Gli Exeed organizzeranno un vero e proprio watch party (a un orario ancora da stabilire) per seguire insieme ai tifosi direttamente dalla Milan Games Week le partite ufficiali competitive dei due giocatori.