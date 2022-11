Tutti gli appuntamenti di Sony e Playstation alla Milan Games Week 2022

E per celebrare la partnership tra Gran Turismo 7 e Brembo, azienda italiana famosa per la progettazione e produzione di impianti frenanti, i giocatori avranno la possibilità di provare GT7 a bordo del simulatore ufficiale Brembo.

L’area PlayStation ospiterà inoltre le anteprime di alcuni dei più importanti giochi di Terze Parti in uscita a fine anno e nel corso del 2023, come CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (Square Enix), Forspoken (Square Enix) e Street Fighter 6 (Capcom). A questi si aggiungono Fifa 23 (Electronic Arts), NBA 2K23 (2K Games), Gotham Knights (Warner Bros. Interactive Entertainment) e Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision).

Infine, ma non da ultimo, torna a Milan Games Week #LACASADEIPLAYER, format vodcast nato recentemente dalla volontà di SIE Italia di raccontare tutte le caratteristiche del servizio su abbonamento PS Plus. Nel corso delle tre giornate del festival, i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamer e Prattquello, in compagnia del giornalista videoludico Ualone, accoglieranno nel salotto de #LACASADEIPLAYER celebri content creator e ospiti speciali, tutti appassionati di gaming.

Interverranno, tra gli altri, Giorgio Calandrelli, alias Pow3r, MikeShowSha, al secolo Federico Betti e l’attore Troy Baker, ospite della manifestazione, famoso, nell’universo videoludico, per aver interpretato alcuni dei personaggi più noti del panorama PlayStation, come Joel, protagonista della saga The Last of Us e Delsin, personaggio principale di inFAMOUS Second Son.

Milan Games Week & Cartoomics rappresenterà anche l’occasione per ammirare nuovamente la statua dedicata ad Aloy, protagonista della saga di Horizon, installata lo scorso febbraio a Firenze, in occasione dell’uscita di Horizon Forbidden West, come placeholder per tutte le donne del passato che ne abbiano condiviso i valori e che abbiano contribuito ad accrescere il patrimonio artistico, culturale, scientifico e sociale del nostro Paese.