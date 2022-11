Il nuovo LG OLED Flex alla MGW con exeed

Alla Milan Games Week , da venerdì 25 a domenica 27 novembre, gli exeed saranno tra i brand protagonisti della rassegna dedicata al gaming, al fumetto e alla cultura pop. L’organizzazione esports, ovviamente, si occuperà di intrattenere tifosi, ospiti e visitatori in merito al primo, il gaming, e a tutto il mondo a esso collegato, incluso quello dell'intrattenimento digitale con la presenza dei propri influencer e content creator che saranno disponibili per vari meet & greet durante la tre giorni di fiera, come vi abbiamo raccontato ieri. Exeed avrà un proprio stand realizzato grazie alla partnership con LG OLED evo , sponsor integrale delle attività dell’organizzazione esports alla Milan Games Week

LG OLED Flex in anteprima nazionale

Grazie alla partnership, exeed avrà anche l’opportunità di presentare insieme a LG il nuovo televisore LG OLED Flex in anteprima nazionale. Si tratta del primo schermo a curvatura variabile che verrà mostrato per la prima volta dal vivo in Italia e sarà disponibile proprio allo stand di exeed. Exeed ha infatti annunciato diverse attività “Sfida il campione” in cui i presenti potranno competere con e contro alcuni giocatori di Fifa, sia professionisti come Hollywood285 e Ribera sia amatoriali come Sniperpigna e Rekins, solitamente pro-player rispettivamente di Call of Duty e Fortnite ma che nell’ultimo periodo si sono dedicati al titolo di EA Sports.

Perché Flex?

La particolarità del nuovo LG OLED Flex da 42 pollici è il grado di curvatura variabile che può passare da piatto a molto curvo, con un raggio fino a 900R. Una vera rivoluzione nell’esperienza d’uso grazie alla possibilità di scegliere tra oltre 20 livelli di curvatura in grado di ricreare una visione a misura di utente, resa possibile dalla tecnologia OLED di LG con pixel autoilluminanti. In particolare LG OLED Flex è stato pensato anche per i gamer moderni con caratteristiche e funzioni uniche che offrono il massimo controllo e personalizzazione durante le sessioni di gioco.

Per esempio, la dimensione delle immagini sullo schermo può essere modificata a seconda delle preferenze o della tipologia di gioco: gli appassionati degli RPG (giochi di ruolo), dei giochi di corse o degli action in terza persona avranno l’esigenza di sfruttare l’intera diagonale da 42” dello schermo, mentre i giocatori degli strategici in tempo reale (RTS) o degli sparatutto in prima persona (FPS) potrebbero preferire un’immagine più piccola – per esempio da 32” o 27” – in modo da tenere tutto sotto controllo durante una sessione competitiva online.