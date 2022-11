I LOVE POKE alla Milan Games Week

Milano, 23 novembre 2022 - I LOVE POKE sempre più a fianco dei giovani per comunicare l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, soprattutto quando sono necessari concentrazione e impegno come nei tornei di esport e nei videogames più performanti. Dopo l’esperienza con Red Bull, I LOVE POKE si avvicina nuovamente al mondo delle competizioni, ma questa volta in versione digitale! Per questo ha scelto di essere presente alla Milan Games Week, il più importante evento in Italia dedicato al gaming che dal 2011 attira migliaia di visitatori, e Cartoomics, il grande festival milanese dedicato al mondo dei comics, dei manga e delle graphic novel, in programma a Fiera Milano Rho da venerdì 25 a domenica 27 novembre.

Un concentrato di divertimento e intrattenimento che I LOVE POKE ha scelto per rafforzare il proprio messaggio di benessere e gusto, puntando soprattutto sulla Generazione X, sempre più sensibile al tema, utilizzando i codici di comunicazione che le sono più affini.

«È noto come gli utenti di questo mondo consumino junk food durante le loro sessioni di gaming – spiegano Rana Edwards e Michael Lewis, founder di I LOVE POKE – con questa collaborazione vogliamo diffondere tra le nuove generazioni la cultura dell’healthy food. Il nostro motto è “Love yourself, eat healthy”, ovvero amati e mangia sano. Con il poke abbiamo dimostrato che gusto e benessere non sono incompatibili, anzi!»

I LOVE POKE sarà presente nella PG Arena realizzata da PG Esports, il palco più grande della Milan Games Week e strutturato per ospitare duemila spettatori grazie a più di seicento sedute in platea e due spalti. Allestita nel Padiglione 20, metterà i fan al centro della scena, sul modello degli eventi sportivi in stile NBA, accogliendo le fasi finali di diversi tornei con i proplayer che si sfideranno per tutto il weekend. Ogni giorno, in un orario preciso, scatterà un momento speciale I LOVE POKE: la PGArena si accenderà dei colori che caratterizzano il brand e a tutti presenti verranno omaggiate delle mini bowl di poke e acqua in brick I love Poke.

Questa edizione della Milan Games Week & Cartoomics sarà la più grande di sempre con ben quattro padiglioni densi di stand, ospiti e attività e si attendono migliaia di appassionati e fan da tutta la regione.

«Il poke – conclude Rana Edwards – è perfetto in una situazione come questa: è gustoso, veloce, facile da consumare e non rischia di raffreddarsi. Inoltre, apporta il giusto contributo di calorie grazie alla presenza dei quattro macronutrienti principali: carboidrati, proteine, frutta e verdura. Quindi vitamine, sali minerali e grassi buoni, ovvero tutti gli elementi necessari per affrontare al meglio e con la giusta energia gli impegni di ogni giorno.»