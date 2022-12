League of Legends: ecco le sedi per MSI e Worlds

Londra per l’Msi

Per quanto riferito dal portale britannico Esports News Uk, Riot avrebbe deciso di far disputare il Mid-Season Invitational, il primo evento internazionale dell’anno che si disputa a metà stagione e vede la partecipazione dei soli vincitori dei vari campionati globali riconosciuti dal circuito, nella capitale del Regno Unito. Londra, che ha già ospitato numerosi eventi esports, come la finale del mondo di Fifa nel 2018, sarà la capitale mondiale di League of Legends tra maggio e giugno.

Corea del Sud per i mondiali

Il reporter coreano Kenzi, invece, avrebbe saputo da fonti vicine al publisher di League of Legends che sarà la Corea del Sud a ospitare i mondiali 2023. I Worlds 2022 si sono disputati tra Messico e Stati Uniti, mentre negli anni precedenti erano stati Europa, Cina e ancora Europa a ospitare l’evento più importante della scena competitiva, la cui finale più recente ha registrato un picco di 5,1 milioni di spettatori simultanei in tutto il mondo.

Il mondiale manca invece dalla Corea, regione che sforna i più prestigiosi giocatori e talenti, dal 2018, anno in cui a trionfare furono però i cinesi Invictus Gaming contro gli europei Fnatic. Quest’anno, invece, la Corea del Sud è stata la sede del Mid-Season Invitational giocato a Busan.