5 motivi per non perdervi Phyrexia: Tutto Diverrà Uno la nuova espansione di Magic

Le espansioni di Magic vanno e vengono, ma alcune lasciano un segno indelebile nella memoria e nei mazzi dei milioni di fan del cardgame di Wizards of the coast. Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è, secondo noi, una di quelle espansioni destinate a essere ricordate negli annali di Magic The Gathering tanto per la bellezza delle illustrazioni delle sue carte quanto per la loro potenza. Ecco i cinque motivi per cui, che siate un fan di lunga data o vi siate appena avvicinati al gioco, vale la pena sperimentare con la nuova espansione ambientata a Phyrexia.

Gli Artwork

Aprendo una bustina tanto su Magic Arena quanto in un negozio di giochi, la prima cosa che vi resterà impressa di questa espansione è la bellezza delle illustrazioni di quasi tutte le carte. Dalle facciate di porcellana della Basilica di Elesh Norn alle fosse piene di acido del dominio di Sheoldred, gli artisti di Wizards of the coast si sono superati per questo set. L'intreccio di muscoli e macchinari identitario della stirpe Phyrexiana è stato meeravigliosamente rappresentato tanto nei pretori (i servitori della volontà della madre delle macchine) quanto nei loro sottoposti e persino nelle molte divinità di questo universo. Le terre vi porteranno immediatamente tra i costrutti e gli artefatti biomeccanici di questo pianeta e i suoi protagonisti, tanto i buoni quanto i cattivi, incarnano un'estetica a cui è difficilissimo resistere.

Meccaniche Alternative

Phyrexia è quel piano in cui sono stati introdotti i segnalini veleno che, nel bene o nel male, sono qui per restare. Per chi non conoscesse questa meccanica eccola spiegata: se un giocatore ha 10 segnalini veleno perde la partita. Ci sono tanti modi per assegnare un segnalino veleno al vostro avversario: c'è l'abilità Tossico X, che da X segnalini veleno ogni volta che la creatura che la possiede infligge danno, e una serie di altri incantesimi o effetti di diverse carte. Introdotta con questa espansione, la nuova meccanica Corrotto aggiunge diverse sfumature all'utilizzo di questi segnalini. Ora l'obiettivo non è più necessariamente arrivare a 10 perché dopo averne inflitti tre al proprio avversario, le carte con Corrotto attivano effetti aggiuntivi tra i più diversi. Infine c'è la meccanica Per Mirrodin!, ispirata alla resistenza degli abitanti del pianeta ora Phyrexianizzato, che troviamo sugli equipaggiamenti. Questi ultimi, quando entrano in gioco, generano una pedina ribelle 2 / 2 e vi si assegnano automaticamente. Nella nostra prova abbiamo provato un mazzo basato su questa meccanica e, almeno nell'evento, ha funzionato proprio bene.

Commander

Da Elesh Norn, la Madre delle Macchine, all'iconico angelo Atraxa, i comandanti o le carte imperdibili per gli amanti del formato non mancano. Chi ha un mazzo pieno di equipaggiamenti sarà contento di sapere che una nuova spada sta per fare il suo debutto: la Spada della Forgia e della Frontiera che oltre a dare +2 / +2 alla creatura equipaggiata le conferisce anche una protezione dal rosso e dal verde. Il Guanto di Ichormoon, poi, è un incantesimo indispensabile per chiunque abbia un comandante che usa il blu. Questa carta, infatti, aggiunge a ogni planeswalker due effetti: con un costo di 0 segnalini fedeltà potete proliferare mentre levandone 12 potete giocare due turni di fila. In più ogni volta che giocate una magia non creatura potete aggiungere un segnalino aggiuntivo a un permanente. Infine, la carta Tutto Diverrà Uno, che dà il nome all'espansione, darà ai giocatori devoti al rosso uno strumento ancora più devastante per infliggere danni accumulando segnalini.

La Storia

Negli ultimi anni la devozione di Wizards of the Coast verso la sua narrativa si è fatta sentire con storie sempre più intricate e protagonisti sfaccettati. Non faremo spoiler ma se vi piace la narrativa del multiverso di Magic allora il viaggio dei planeswalker nei tra i livelli di Phyrexia vi terrà con il fiato sospeso. I pretori biomeccanici di questo pianeta hanno trovato un modo per convertire alla loro causa anche gli eroi del multiverso di Magic quindi non è così improbabile che uno dei protagonisti dell'incursione sul pianeta venga perso tra i suoi crudeli labirinti. Così sono nate le versioni Completate di alcuni Planeswalker come Jace o Nissa e se volete sapere come la loro storia va a finire, trovate tutti i racconti qui, sul sito di MTG.

Il collezionismo

Non dobbiamo spiegarvi noi il valore che alcune carte hanno assunto nel corso degli ultimi anni, tanto in Pokémon quanto in Magic. Con tirature limitate e collaborazioni del calibro del mangaka Junji Ito e del maestro delle copertine death metal Mark Riddik, anche Phyrexia: Tutto Diverrà Uno ha in serbo diverse gemme nelle sue miniere. Dalle 10 varianti di Elesh Norn ai trattamenti foil con il logo dell'espansione, c'è davvero un mondo in cui perdersi per gli amanti del collezionismo. Se anche voi volete provare il brivido di sbustare una carta che vale più di 150 euro, date una possibilità a questa nuova espansione e ogni bustina saprà emozionarvi.

-di Riccardo Lichene