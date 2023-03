PUBG Mobile: buone notizie per la scena esports europea

PUBG Mobile ha appena presentato ufficialmente i suoi primi team partner per il circuito competitivo del Sud Est Asiatico ma in una intervista esclusiva con noi James Yang, Director of PUBG Mobile Global Esports, ha confermato che "Sì, più prima che poi il sistema delle squadre partner arriverà anche nella regione EMEA. Vogliamo rispettare le differenze regionali di ogni campionato quindi potrebbero esserci nomi o formati diversi ma i programmi di partnership sono la chiave del nostro futuro esportivo".

Non abbiamo ricevuto altre notizie al riguardo ma nel frattempo possiamo provare a immaginare come si svilupperà il sistema europeo guardando a quello del Sud Est Asiatico. 15 team sono stati accettati nel programma per ora. Cinque squadre vengono dell'Indonesia, quattro dalla Malesia, tre dalla Thailandia, due dal Vietnam e una delle Filippine e sono state ufficialmente confermate come squadre partner della regione del sud -est asiatico. Ogni squadra riceverà slot garantiti per la PMPL e la PMSL SEA, insieme a tutti i benefici e alle opportunità aggiuntive riservate ai partner come la vendita di cosmetici in game e le attivazioni pubblicitarie. La PMSL Sea inizierà con la prima settimana di gare il 22 marzo e vedrà tre settimane di competizione prima delle finali che si terranno dal 14 al 16 aprile.

Ogni team partner è stato accettato nel programma in virtù delle sue prestazioni nei tornei precedenti, dell'impegno futuro promesso verso PUBG Mobile, della sua popolarità tra i fan e della diffusione degli eSport mobile di PUBG nel paese di appartenenza. Queste squadre otterranno maggiori opportunità per sviluppare i loro giocatori, far crescere la loro esposizione ai fan ed estendere il loro supporto alla loro community. La partnership, poi, garantisce degli slot nella rispettiva PMPL regionale e PMSL. Le squadre partner per la regione del sud est asiatico sono le seguenti:

Indonesia:

ALTER EGO

BIGETRON ESPORTS

BOOM ESPORTS

PERSIJA EVOS

RRQ ESPORTS

Malesia:

GEEK SLATE

SEM9

TEAM SECRET

YOODO ALLIANCE

Thailandia:

BACON TIME

FAZE CLAN

VAMPIRE ESPORTS

Vietnam:

BOX GAMING

D'XAVIER

Filippine:

PLAYBOOK ESPORTS

Tutte le squadre partner, insieme alle altre squadre che si sono qualificate tramite PMPL, si sfideranno nella stagione primaverile della PMSL, che inizia il 22 marzo. Le prime 16 squadre accederanno alle finali della PMSL, che si svolgono dal 14 al 16 aprile.