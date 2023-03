Tutti i numeri di Be Comics! 2023 l'evento di cultura pop, nerd e geek di Padova

Il Festival Be Comics! 2023 ha accolto, nei due giorni, oltre 130 espositori tra le principali case editrici, comics store e publisher di gioco da tavolo con le loro aree demo, oltre ai tanti rivenditori di gadget e articoli da collezione. L’evento si è tenuto nel Padiglione 7 e nella Galleria 78 della Fiera di Padova, animata dalla presenza di fan di tutte le generazioni pronti a condividere le proprie passioni. Be Comics! 2023, infatti, ha unito il mondo del fumetto, dei manga e dei cosplay, con quello dei videogiochi e dell’esport, abbracciando così tutti gli ambiti della cultura pop, per un’offerta davvero ricca e coinvolgente. Il Be Stage, palco principale della manifestazione, ha ospitato show, panel e incontri con artisti, autori, creator e talent di caratura internazionale condotti da Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105. Tra gli ospiti più importanti e apprezzati dal pubblico, impossibile non citare SIO, ma anche Gary “King Pokémon” Haase, il premio oscar Sarah Arduini e Riccardo Meneghello, il regista Niko Maggi e il giovane attore Alessandro Bedetti e molti altri. Grande affluenza anche nelle aree dedicate a gaming ed esport: la Gaming & Fun Zone di GameStop era allestita con numerose postazioni di gioco dedicate ai titoli più recenti. Anche la rinomata sala della GameStop TV, trasferitasi appositamente a Padova, ha realizzato unboxing, interviste per un weekend di streaming no stop sul canale GameStopIT. Grazie anche a Pokémon Millennium, tutti gli appassionati del mondo Nintendo hanno potuto mettersi alla prova con tornei e quiz con tante sorprese per tutti i partecipanti. L’area Gaming & Esportshow vantava, inoltre, postazioni con console next gen che hanno permesso al pubblico di sfidare i propri amici a giochi come FIFA 23, Call of Duty o Mario Strikers, oltre alla possibilità di visitare il Metaverso.

In linea con il tema di Be Comics! 2023 – cioè “East of West, West of East”, che ha ispirato anche il manifesto della kermesse disegnato dall’artista triestino Mario Alberti – per tutto il weekend è stato ampio lo spazio dato alla cultura pop asiatica. Tantissimi manga da scoprire e i momenti sul palco Be Talk Living in Korea e Living in Japan, hanno trasportato il pubblico direttamente nell’estremo oriente. Il K-POP ha regnato sovrano in questi due giorni con il K-POP Show e il K-POP Contest che ha decretato i rappresentanti di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per la competizione che punta a eleggere la crew migliore d’Italia. La random dance invece è stato un importante momento di unione tra il pubblico che ha ballato le ultime hit dei gruppi più in voga. Tra le tante aree tematiche non poteva mancare il mondo del cosplay! Personaggi di ogni genere ed età hanno popolato i due giorni di manifestazione. I migliori si sono sfidati sul Be Stage, con la Cosplay battle e la Epic Cosplay Contest. Grazie alla parata della 501st Legion Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base e la Mando Mercs Costume Club Ori’Cetar Clan, tutto il pubblico di Be Comics! è stato trasportato per un attimo anche nella galassia lontana lontana.

Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall conferma che “il successo di questa edizione di Be Comics! testimonia ancora una volta in modo inequivocabile quanto il nostro territorio avvertisse la necessità di ospitare un evento interamente dedicato all’intrattenimento, dal fumetto ai videogames, aperto alle famiglie e agli appassionati di tutte le età. Padova Hall è quindi pronta, grazia alla collaborazione con Fandango Club Creators, a ospitare la prossima edizione per confermare Be Comics! come l’appuntamento di maggior richiamo non solo in Veneto ma in tutto il Nordest”. Marco Moretti, Amministratore Delegato di Fandango Club Creators, continua affermando che “la crescita esponenziale di Be Comics! conferma che la strada intrapresa è quella giusta ed è per questo che per la prossima edizione stiamo già pensando a una proposta allargata che coinvolga ancora più realtà del settore dell’intrattenimento, ampliando gli spazi e sviluppando il mondo del gaming e degli esports per dare un’offerta sempre più completa”.